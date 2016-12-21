Компания Blizzard снизила цену на многопользовательский шутер Overwatch. В рамках рождественских праздников его можно купить на 40% дешевле – стоимость базовой версии в магазине Battle.net составляет 1499 рублей, а за издание Overwatch: Origins Edition разработчики просят 2299 рублей. Предложение действует в течение ограниченного времени, сообщает InGame .

Overwatch — это командный шутер, действие которого разворачивается в недалеком будущем, где команды солдат, ученых, искателей приключений и чудаков сражаются за контроль над важными объектами по всему миру.





В следующем году разработчики обещают добавить новую карту для матчей в режиме «Контроль объекта» — «Оазис», на которой используются прыжковые платформы, позволяющие героям взмывать ввысь и атаковать противников, паря у них над головами. Также ожидаются новые персонажи, ходят слухи о сюжетном режиме.

Игра доступна в версиях для PC, PlayStation 4 и Xbox One.