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Шутер Overwatch подешевел на 25%

22.12.2016 15:35 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Blizzard снизила цену на многопользовательский шутер Overwatch. В рамках рождественских праздников его можно купить на 40% дешевле – стоимость базовой версии в магазине Battle.net составляет 1499 рублей, а за издание Overwatch: Origins Edition разработчики просят 2299 рублей. Предложение действует в течение ограниченного времени, сообщает InGame.

Overwatch — это командный шутер, действие которого разворачивается в недалеком будущем, где команды солдат, ученых, искателей приключений и чудаков сражаются за контроль над важными объектами по всему миру.

Шутер Overwatch подешевел на 25%

В следующем году разработчики обещают добавить новую карту для матчей в режиме «Контроль объекта» — «Оазис», на которой используются прыжковые платформы, позволяющие героям взмывать ввысь и атаковать противников, паря у них над головами. Также ожидаются новые персонажи, ходят слухи о сюжетном режиме.

Игра доступна в версиях для PC, PlayStation 4 и Xbox One.

 
 
Ссылка на источник 23
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Компания Blizzard снизила цену на многопользовательский шутер Overwatch. В рамках рождественских праздников...

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