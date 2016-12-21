Компания Activision анонсировала первое загружаемое дополнение для шутера Call of Duty: Infinite Warfare. Оно называется Sabotage и выйдет 31 января. Изначально его получат пользователи приставки PlayStation 4. Версия для PC и Xbox One будет датирована позже, сообщает InGame.

В Sabotage войдут 4 новые мультипл еерные карты, каждая с своим дизайном и атмосферой, а также новое кооперативное зомби-приключение в духе хоррор-фильмов 90-х – «Тусня в Редвуде».

Дополнение Sabotage продолжит мрачную зомби-историю из оригинальной игры: загадочный режиссер-злодей Уиллард Уайлер заставит героев наяву столкнуться со всеми ужасами своего нового фильма и сразиться с ордами оживших мертвецов в заброшенном летнем лагере на берегу озера.

Кроме зомби-приключения, в Sabotage будут доступны 4 новые карты для мультиплеера:

Noir – мрачный Бруклин будущего;

Neon – виртуальный тренировочный центр в городских декорациях, уникальная цифровая арена, на которой автомобили и другие предметы появляются буквально из воздуха, а противники разлетаются на сотни пикселей после уничтожения;

Renaissance – карта для яростных сражений в окружении классической архитектуры и каналов Венеции;

Dominion – переосмысление классической карты Afghan из Modern Warfare 2 в антураже Марса.