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Зомби-режим в Call of Duty: Infinite Warfare станет мрачнее
22.12.2016 15:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Activision анонсировала первое загружаемое дополнение для шутера Call of Duty: Infinite Warfare. Оно называется Sabotage и выйдет 31 января. Изначально его получат пользователи приставки PlayStation 4. Версия для PC и Xbox One будет датирована позже, сообщает
Дополнение Sabotage продолжит мрачную зомби-историю из оригинальной игры: загадочный режиссер-злодей Уиллард Уайлер заставит героев наяву столкнуться со всеми ужасами своего нового фильма и сразиться с ордами оживших мертвецов в заброшенном летнем лагере на берегу озера.
Кроме зомби-приключения, в Sabotage будут доступны 4 новые карты для мультиплеера:
Noir – мрачный Бруклин будущего;
Neon – виртуальный тренировочный центр в городских декорациях, уникальная цифровая арена, на которой автомобили и другие предметы появляются буквально из воздуха, а противники разлетаются на сотни пикселей после уничтожения;
Renaissance – карта для яростных сражений в окружении классической архитектуры и каналов Венеции;
Dominion – переосмысление классической карты Afghan из Modern Warfare 2 в антураже Марса.
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Компания Activision анонсировала первое загружаемое дополнение для шутера Call of Duty: Infinite Warfare. Оно...
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