В вестерне Red Dead Redemption 2 может быть три главных героя. Поговаривают, что речь идет о бывших подельниках Джона Марстона. При этом сам Марстон не будет играбельным персонажем, сообщает InGame .

Сообщается также, что игра получит многопользовательский режим, который будет похож на Grand Theft Auto Online. Подробностей нет.

Разработчики обещают грандиозную историю о жизни и выживании в самом сердце дикой Америки, огромный и атмосферный мир, а также мультиплеер.





Релиз Red Dead Redemption 2 состоится осенью 2017 года на PlayStation 4 и Xbox One. Версия для персональных компьютеров может выйти позже.

Напомним, что идея с тремя играбельными персонажами уже была реализована в Grand Theft Auto V. Переключаться между ними можно прямо во время игры. Каждый из них имеет собственную историю и задания.