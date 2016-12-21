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В Red Dead Redemption 2 будет три протагониста
22.12.2016 15:31 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В вестерне Red Dead Redemption 2 может быть три главных героя. Поговаривают, что речь идет о бывших подельниках Джона Марстона. При этом сам Марстон не будет играбельным персонажем, сообщает
Сообщается также, что игра получит многопользовательский режим, который будет похож на Grand Theft Auto Online. Подробностей нет.
Разработчики обещают грандиозную историю о жизни и выживании в самом сердце дикой Америки, огромный и атмосферный мир, а также мультиплеер.
Релиз Red Dead Redemption 2 состоится осенью 2017 года на PlayStation 4 и Xbox One. Версия для персональных компьютеров может выйти позже.
Напомним, что идея с тремя играбельными персонажами уже была реализована в Grand Theft Auto V. Переключаться между ними можно прямо во время игры. Каждый из них имеет собственную историю и задания.
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В вестерне Red Dead Redemption 2 может быть три главных героя. Поговаривают, что речь идет о бывших подельниках...
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