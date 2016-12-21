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"Белтелеком": в Беларуси возможны перебои с доступом к иностранным сайтам

22.12.2016 22:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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«Белтелеком» предупредил о возможных затруднениях с доступом к некоторым иностранным сайтам для белорусских пользователей.

"Белтелеком": в Беларуси возможны перебои с доступом к иностранным сайтам
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Проблемы с доступом к иностранным сайтам для белорусских пользователей связаны с повреждением линии на территории Польши.

Когда произошла авария и как долго будут устранять неполадки в пресс-службе «Белтелекома» не сообщили.

 
 
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«Белтелеком» предупредил о возможных затруднениях с доступом к некоторым иностранным сайтам для белорусских пользователей.

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