«Белтелеком» предупредил о возможных затруднениях с доступом к некоторым иностранным сайтам для белорусских пользователей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Проблемы с доступом к иностранным сайтам для белорусских пользователей связаны с повреждением линии на территории Польши.

Когда произошла авария и как долго будут устранять неполадки в пресс-службе «Белтелекома» не сообщили.