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"Белтелеком": в Беларуси возможны перебои с доступом к иностранным сайтам
22.12.2016 22:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
«Белтелеком»
Проблемы с доступом к иностранным сайтам для белорусских пользователей связаны с повреждением линии на территории Польши.
Когда произошла авария и как долго будут устранять неполадки в пресс-службе «Белтелекома» не сообщили.
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«Белтелеком» предупредил о возможных затруднениях с доступом к некоторым иностранным сайтам для белорусских пользователей.
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