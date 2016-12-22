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Белтелеком: могут быть проблемы с доступом к иностранным сайтам
22.12.2016 20:41 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Белорусские пользователи интернета могут временно испытывать сложности с доступом к иностранным сайтам, сообщили в четверг Sputnik в пресс-службе РУП "Белтелеком".
По информации оператора, проблемы могут возникнуть из-за повреждения линий на польской территории.
"В связи с повреждением на территории Польши возможны затруднения с доступом в сеть интернет к ресурсам западного сегмента", – сказали в пресс-службе.
При этом там не уточнили, когда именно произошла авария в Польше и в какие сроки планируется устранить неполадки.
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Иностранные ресурсы могут не открываться из-за повреждения линий на территории Польши.
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