МИНСК, 22 дек – Sputnik. Белорусские пользователи интернета могут временно испытывать сложности с доступом к иностранным сайтам, сообщили в четверг Sputnik в пресс-службе РУП "Белтелеком".

По информации оператора, проблемы могут возникнуть из-за повреждения линий на польской территории.

"В связи с повреждением на территории Польши возможны затруднения с доступом в сеть интернет к ресурсам западного сегмента", – сказали в пресс-службе.

При этом там не уточнили, когда именно произошла авария в Польше и в какие сроки планируется устранить неполадки.