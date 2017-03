Архив (Новости Hi-Tech)

У него есть очки, борода, свитер, это холостяк с высокой зарплатой, очень умный и некоммуникабельный. Считается, что программист может починить любой бытовой прибор и с ним не о чем поговорить, кроме как о компьютерах.

Что еще мы слышали о представителях данной профессии? Какого стиля жизни они придерживаются? И все ли стереотипы и предрассудки о программистах на самом деле правдивы?

Чтобы разобраться, какие из них являются реальными, а какие выдумкой, исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY подготовил и провел опрос, в котором приняло участие 1960 респондентов (48% участников опроса работают в сфере IT и 52% — в других отраслях).

Итак, знакомьтесь с самыми популярными мифами и легендами о наших программистах:





























<





Также мы попросили респондентов назвать те стереотипы о программистах, которые мы забыли указать. Среди опрошенных самыми популярными были названы следующие утверждения:

• носят бороды и очки;

• пьют много кофе и пива;

• работают в основном по ночам, а днем спят;

• знают хорошо английский язык.

Дополнительно аудитория, которая не работает в IT, отмечала следующие стереотипы о программистах:

мечтатели и идеалисты;

любят «Звездные войны»;

не служат в армии;

эгоисты и зазнайки со специфическим юмором.

Те же, кто работают в IT-компаниях, отметили другие стереотипы о программистах:

любят котиков;

умеют пользоваться паяльником;

носят с собой личную клавиатуру;

любят кактусы;

хорошо знают математику.

Выбрать интересные проекты для работы в IT-компании можно здесь — IT-Project . Чтобы получать больше информации о том, как работать и развиваться в сфере IT, присоединяйтесь к нашим профессиональным сообществам в Facebook — IT-Level Up , «ВКонтакте» — «Эй, что в IT?» , группе в LinkedIn — Level Up в IT .