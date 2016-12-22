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В Брест пришел 4G
23.12.2016 09:36 — Новости Hi-Tech | Tut.by
С 23 декабря в Бресте официально работает сеть LTE, или 4G, которая позволяет пользователям получать интернет-данные на устройство на больших скоростях,
Ранее технология работала в тестовом режиме, а все необходимые базовые станции включили в пятницу.
На очереди районные центры. Известно, что в январе Интернет на высоких скоростях станет доступным в Барановичах, Пинске, Кобрине, Пружанах и других городах.
Пока услугами высокоскоростного Интернета при наличии современного устройства, работающего с 4G, смогут воспользоваться пользователи МТС.
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Ранее технология работала в тестовом режиме, а все необходимые базовые станции включили в пятницу.
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