Финансово грамотный человек осведомлен о том, какие преимущества несут с собой выгодные инвестиции. Однако найти достойное применение для капитала не так уж и просто, учитывая, что действительно надежных и одновременно прибыльных предложений практически не осталось. Банки в связи с массовыми банкротствами утеряли свою былую привлекательность, да и проценты по вкладам, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

Но не стоит терять надежды, тем более что в распоряжении инвесторов имеется пускай и не известный в широких кругах, зато действительно надежный и доходный финансовый инструмент - ПАММ-счета. Наверняка многие слышали о фантастической прибыли, которую сулит грамотный трейдинг на měnový trh Форекс И опыт профессионалов действительно подтверждает эти слухи. Но что делать тем инвесторам, у кого нет времени или желания на длительное обучение и практическую подготовку? Да и рисковать своими кровно заработанными средствами не каждому охота, учитывая, что Форекс сопряжен с рисками. Решение найти не сложно. Достаточно обратиться к брокерам, предоставляющим возможность инвестирования в ПАММ-счета.

Что такое ПАММ счета

Начать, пожалуй, стоит с самого термина. ПАММ-счет представляет собой инвестиционный портфель на международном валютном рынке Форекс, который обеспечивает стабильный и высокий доход без участия самого инвестора. По сравнению с привычным банковским счетом ПАММ-счет выступает достойной альтернативой, ведь доходность по нему при правильном подборе надежных управляющих брокеров может доходить и до 40% в месяц. Вряд ли хотя бы один банк предложит вам аналогичный показатель.

Но желающих присоединиться к числу успешных инвесторов следует предупредить - прибыль от ПАММ-счета будет стабильной и высокой, только если вы правильно сформируете свой инвестиционный портфель. То есть, вам нет необходимости вникать во все особенности торговли на рынке Форекс. За вас это сделают сами брокеры. Но их нужно грамотно подобрать, чтобы соотношение доходности и риска находилось на приемлемом для вас уровне. Не секрет, что многие брокеры предлагают удивительно высокие проценты доходности, но статистика их работы показывает на частые проигрыши и участие в высокорисковых сделках. Работать с такими игроками или нет - решать вам. Если вас устраивает вероятность лишиться инвестиций из-за шанса в короткие сроки «сорвать куш» - почему бы и нет.

Инвестиции в ПАММ напоминают по своим принципам доверительное управление. Инвестор в этом случае зачисляет свои деньги на баланс Управляющего трейдера, который и занимается их преумножением на валютном рынке Форекс.

Почему инвестиции в ПАММ-счета безопасны

Всякая деятельность на рынке forex сопряжена с риском для финансовых средств его участников. Однако по сравнению с другими видами инвестиций в сети Интернет, ПАММ является наиболее безопасной. Дело в том, что Управляющий трейдер не имеет непосредственного доступа к вашему финансовому счету, а торговые операции производятся благодаря копированию заключаемых сделок с торгового счета Управляющего на счет Инвестора.

Поэтому, получается, что операции с вашими деньгами производит не сам Управляющий, а торговая платформа, на которой работает ваш ПАММ-счет. Другая причина, по которой ПАММ-счета можно считать безопасным видом инвестирования, это личная заинтересованность Управляющего брокера в положительном результате торговой сделки. Дело в том, что он торгует и своими деньгами также, получая за счет своих действий доход или убыток, в зависимости от результата торгов. Согласитесь, вряд ли кто-либо захочет намеренно терять свои деньги. Подобный вид сотрудничества между Инвестором и трейдером называется «офертой Управляющего».

Таким образом, в руках грамотного и опытного трейдера инвестиции в ПАММ-счет превращаются в надежное и доходное дело, которое обещает приносить высокую прибыль за короткие сроки.

Как начать инвестировать в ПАММ-счета

Для того чтобы приступить от теории к практике, достаточно найти надежного брокера, имеющего хорошую репутацию и статистику, и зарегистрироваться на его сайте. Далее вам будет предложен вариант Инвестиции, для чего достаточно выполнить несколько манипуляций в терминале брокера и перечислить деньги на торговый счет. Сумма средств должна выбираться вами лично исходя из желаемого дохода. Но даже при минимальных рисках не стоит выделять на инвестирование последние деньги или средства, взятые в долг или кредит.