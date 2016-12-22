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Трамп хочет заменить F-35 на более дешевые Super Hornet

23.12.2016 10:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Избранный президент США Дональд Трамп пожаловался в своем Twitter на высокую стоимость программы F-35, сообщает «Взгляд». Миллиардер обратился к корпорации Boeing с просьбой назвать стоимость расходов на создание сравнимых по показателям истребителей F/А-18 Super Hornet.

Трамп хочет заменить F-35 на более дешевые Super Hornet
F/А-18 Super Hornet. Фото: REUTERS/U.S. Navy/Benjamin Crossley/Handou

На днях также стало известно, что шлемы летчиков истребителей F-35B/C Lightning II в ночном режиме оказались ослепляющими. Ночной режим, специально разработанный для облегчения посадки на палубу корабля в темное время суток, наоборот существенно усложняет ее.

Американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet сегодня является основным боевым самолетом ВМС США.

Super Hornet может одинаково хорошо справляться с задачами по завоеванию господства в воздухе и нанесению ударов по наземным целям.

Напомним, что ранее, 12 декабря, Дональд Трамп в своем Twitter назвал «вышедшей из-под контроля» стоимость программы разработки новейшего истребителя пятого поколения F-35.

«Миллиарды долларов могут и должны быть сэкономлены на военных и других закупках после 20 января», — написал бизнесмен. В течение двух часов после публикации твитов стоимость акций компании Lockheed Martin, которая занимается разработкой F-35, упала на 2,55%. Исходя из количества акций, твит обрушил рыночную капитализацию компании на 3,5 миллиарда долларов.

Напомним, что стоимость разработки F-35 составила фантастические 400 млрд долларов. Причем эта огромная сумма не является итоговой. Новейший американский истребитель пятого поколения постоянно преследуют отказы оборудования и различные технические проблемы.

Читайте также: Трамп одним твитом обесценил производителя F-35 на 3,5 миллиарда долларов
 

 
 
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Избранный президент США Дональд Трамп пожаловался в своем Twitter на высокую стоимость программы F-35, сообщает «Взгляд».

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