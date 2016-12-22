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Трамп хочет заменить F-35 на более дешевые Super Hornet
23.12.2016 10:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Избранный президент США Дональд Трамп пожаловался в своем Twitter на высокую стоимость программы F-35,
На днях также стало известно, что шлемы летчиков истребителей F-35B/C Lightning II в ночном режиме
Американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet сегодня является основным боевым самолетом ВМС США.
Super Hornet может одинаково хорошо справляться с задачами по завоеванию господства в воздухе и нанесению ударов по наземным целям.
Напомним, что ранее, 12 декабря, Дональд Трамп в своем Twitter назвал «вышедшей из-под контроля» стоимость программы разработки новейшего истребителя пятого поколения F-35.
«Миллиарды долларов могут и должны быть сэкономлены на военных и других закупках после 20 января», — написал бизнесмен. В течение двух часов после публикации твитов стоимость акций компании Lockheed Martin, которая занимается разработкой F-35, упала на 2,55%. Исходя из количества акций, твит обрушил рыночную капитализацию компании на 3,5 миллиарда долларов.
Напомним, что стоимость разработки F-35 составила фантастические 400 млрд долларов. Причем эта огромная сумма не является итоговой. Новейший американский истребитель пятого поколения постоянно преследуют отказы оборудования и различные технические проблемы.
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Избранный президент США Дональд Трамп пожаловался в своем Twitter на высокую стоимость программы F-35, сообщает «Взгляд».
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