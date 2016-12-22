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4G заработал во всех областных центрах Беларуси

23.12.2016 10:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Мобильный оператор МТС начал оказывать 4G-услуги во всех областных центрах Беларуси. Абонентам стал доступен мобильный интернет на скорости до 112 Мбит/с.

4G заработал во всех областных центрах Беларуси
Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Регистрация 4G-гаджетов в сети LTE происходит автоматически. При необходимости можно зарегистрировать устройство принудительно, выбрав в настройках связи режим «LTE/3G/2G». Проверить, поддерживает ли смартфон или планшет 4G, можно с помощью USSD-команды *464#.

До 31 января 2017 года абоненты компании могут воспользоваться акцией «LTE тест-драйв» и опробовать новую технологию бесплатно. Клиенты оператора могут получить в подарок 40 ГБ трафика, который можно расходовать в сети LTE в течение 120 дней. Для этого нужно отправить с 4G-смартфона или планшета USSD-запрос *234#.

Напомним, LTE от МТС запустился в Минске в декабре прошлого года. Всего за год в сети LTE зарегистрировались более 170 тысяч клиентов оператора, а среднее количество абонентов, которые пользуются 4G ежедневно, достигло 80 тысяч.

До конца января 2017 года технология LTE станет доступна клиентам оператора еще в 37 населенных пунктах, включая Бобруйск, Борисов, Кобрин, Лиду, Мозырь, Солигорск и другие крупные города.

Напомним, белорусские операторы могут предоставлять абонентам услуги в сети LTE, используя оборудование инфраструктурного оператора beCloud. В Минске услуги LTE могут использовать абоненты life:). velcom сейчас ведет переговоры с beCloud.

 
Теги: Минск
 
 
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Мобильный оператор МТС начал оказывать 4G-услуги во всех областных центрах Беларуси. Абонентам стал доступен мобильный интернет на скорости до 112 Мбит/с.

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