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4G заработал во всех областных центрах Беларуси
23.12.2016 10:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Мобильный оператор МТС
Регистрация 4G-гаджетов в сети LTE происходит автоматически. При необходимости можно зарегистрировать устройство принудительно, выбрав в настройках связи режим «LTE/3G/2G». Проверить, поддерживает ли смартфон или планшет 4G, можно с помощью USSD-команды *464#.
До 31 января 2017 года абоненты компании могут воспользоваться акцией «LTE тест-драйв» и опробовать новую технологию бесплатно. Клиенты оператора могут получить в подарок 40 ГБ трафика, который можно расходовать в сети LTE в течение 120 дней. Для этого нужно отправить с 4G-смартфона или планшета USSD-запрос *234#.
Напомним, LTE от МТС
До конца января 2017 года технология LTE станет доступна клиентам оператора еще в 37 населенных пунктах, включая Бобруйск, Борисов, Кобрин, Лиду, Мозырь, Солигорск и другие крупные города.
Напомним, белорусские операторы могут предоставлять абонентам услуги в сети LTE, используя оборудование инфраструктурного оператора beCloud. В Минске услуги LTE
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Мобильный оператор МТС начал оказывать 4G-услуги во всех областных центрах Беларуси. Абонентам стал доступен мобильный интернет на скорости до 112 Мбит/с.
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