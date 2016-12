Французский врач описал редкое состояние во время беременности: ребенок буквально вытянул ножки свозь разрыв в утробе матери. Описание случая опубликовано в научном журнале The New England Journal of Medicine, кратко об этом рассказывает Live Science .



Белыми стрелками отмечены края разрыва. Фото: The New England Journal of Medicine / livescience.com

У 33-летней француженки на 22 неделе беременности появился разрыв матки, через который показалась часть амниотического мешка. Это была шестая беременность женщины, ранее она пять раз перенесла кесарево сечение. Медики считают, что это способствовало редкому состоянию — разрыв произошел на месте рядом с рубцом от операции.

Женщина и ее муж решили сохранить беременность под тщательным надзором специалистов. На тридцатой неделе разрыв увеличился до 5 сантиметров и из него показались ножки плода. Матери провели экстренное кесарево сечение, на свет появился здоровый мальчик весом 1,385 кг. Через пять дней женщину отправили домой. Сообщается, что через полгода после операции женщина и ребенок чувствовали себя хорошо.

Этот случай действительно редкий: доктор Пьер-Эммануэль Буэ (Pierre-Emmanuel Bouet) из больницы Университэр д’Анжер во Франции сообщил, что никогда не сталкивался с подобным в своей практике. В научной литературе есть только 26 описаний подобных разрывов.