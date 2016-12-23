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под антарктическим льдом обнаружилось экзотическое царство

23.12.2016 15:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ученые из Австралийской антарктической службы (Australian Antarctic Division) исследовали морское дно Антарктики с помощью дистанционно управляемого аппарата. Видео о красочном подводном мире они опубликовали на своем сайте.

под антарктическим льдом обнаружилось экзотическое царство
Изображение: AusAntarctic / youtube.com

Ролик удалось записать в заливе О’Брайен в районе австралийской исследовательской станции Кейси на востоке Антарктиды. На видео попали губки, морские пауки, морские ежи, морские огурцы и морские звезды.

«Когда вы думаете о жителях побережья в Антарктике, вы обычно представляете такие знаковые виды, как пингвины, тюлени и киты, — рассказал биолог Гленн Джонстон (Glenn Johnstone). — Эти кадры показывают красочную и динамичную среду с широким биоразнообразием».

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Все эти виды круглый год живут при температуре -1,5°C. Десять месяцев в году их покрывает толстый слой льда. Иногда перемещения айсбергов уничтожают поселения. Но чаще всего морской лед дает защиту от штормов, которые бушуют наверху.

Ученые в Антарктиде исследуют воздействие окисления океана на морскую жизнь. Четверть углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, поглощается океаном, что повышает его кислотность. В холодных водах углекислый газ растворяется лучше, поэтому полярные экосистемы окажутся под ударом одними из первых.

 
 
Ссылка на источник 198
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Ученые из Австралийской антарктической службы (Australian Antarctic Division) исследовали морское дно Антарктики с помощью дистанционно управляемого аппарата. Видео...

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