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2017-й объявлен в Беларуси Годом науки

23.12.2016 15:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Александр Лукашенко подписал указ «Об объявлении 2017 года Годом науки». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

2017-й объявлен в Беларуси Годом науки
Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Основной целью данного решения является повышение роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создание благоприятных условий для сохранения и развития научного потенциала, формирование международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала», — говорится в пояснении к указу.

Правительству поручено с участием Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2017 году Года науки, отражающий взаимодействие науки с социальной сферой, отраслями экономики, инновационную деятельность, международное научно-техническое сотрудничество.

«Реализация плана мероприятий будет способствовать развитию отечественных научных школ, вузовской и отраслевой науки для обеспечения устойчивого экономического роста страны, приумножению научного потенциала Беларуси, поддержке творчески мыслящих молодых ученых и специалистов, их патриотическому воспитанию», — говорится в сообщении.

Напомним, 2016-й год был объявлен в Беларуси Годом культуры.

 
 
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Александр Лукашенко подписал указ «Об объявлении 2017 года Годом науки». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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