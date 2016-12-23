Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об успешном испытании вакцины от лихорадки Эбола. Исследование, посвященное испытаниям препарата rVSV-ZEBOV, опубликовано в медицинском журнале The Lancet. Ученые проведенную работу считают исключительно успешной, а эффективность вакцины признают как 100-процентную.



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Испытания вакцины, которая должна пройти лицензирование до конца 2017 года, авторы исследования назвали «единственным положительным итогом» вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке, жертвами которой с 2014-го стали более 11 тысяч человек по всему миру.

Испытания вакцины rVSV-ZEBOV начались в Гвинее и Сьерра-Леоне в 2015 году. В исследовании участвовали почти 12 тысяч человек. 22 декабря ученые опубликовали в журнале The Lancet отчет. Из него следует, что среди 5837 человек, получивших вакцину, ни один не заразился вирусом Эбола. В контрольной группе, не получившей вакцину, выявлено 23 случая заражения. Эти результаты позволили ученым говорить о 100-процентной эффективности вакцины.

Вакцину разрабатывала международная команда ученых под эгидой ВОЗ. Исследованиями занимались «Врачи без границ», норвежский Институт здравоохранения, Минздрав Гвинеи и другие ведомства и организации. Участники исследования наряду с высокой эффективностью вакцины отметили довольно низкий уровень побочных эффектов — серьезные побочные эффекты были зафиксированы всего у двух испытуемых.

Работа над вакциной началась, когда вспышка эпидемии Эболы уже пошла на спад. Как пишет Vox, это сказалось на том, как проводилось исследование. Количества новых случаев заражения было недостаточно для того, чтобы провести традиционное исследование методом случайной выборки. Поэтому был применен метод «кольцевой вакцинации», когда вакцину получают все люди, находящиеся в непосредственном контакте с заразившимся. Этот же метод применялся в 1970-х годах для искоренения оспы.

Производством вакцины будет заниматься немецкая фармацевтическая компания Merck. Сейчас компания проводит дополнительные исследования, после которых вакцина сможет получить одобрения от правительств различных стран. Предполагается, что вакцина официально поступит на лицензирование до конца 2017 года, однако возможно ее досрочное применение в случае новых вспышек лихорадки Эбола.