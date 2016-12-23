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В Steam стартовала зимняя распродажа

23.12.2016 12:54 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала зимняя распродажа. Цены снижены и зафиксированы до 2 января 2017 года, сообщает InGame.

Также вы можете получать по две карточки каждый день, просматривая список персональных рекомендаций. Дополнительные карточки можно получить, голосую за финалистов «Премии Steam», которые были выбраны сообществом во время осенней распродажи. За каждый отданный голос вы получите по карточке.

В Steam стартовала зимняя распродажа

Каждый день проводится голосование в отдельной категории. 30 декабря — особенный день, в который будет проходить голосование в четырех категориях одновременно. Вы сможете получить до четырех карточек, проголосовав в каждой из четырех категорий.

На голосование в каждой категории отводится по 24 часа. Оно начинается и заканчивается в 21:00 по московскому времени.

Собрав полный набор таких карточек, вы сможете создать значок премии Steam. Этот значок и каждый его следующий уровень приносят вам опыт профиля Steam. Также карточки можно продать на торговой площадке.

 
 
Ссылка на источник 62
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В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала зимняя распродажа. Цены снижены и зафиксированы до 2...

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