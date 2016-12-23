В сервисе цифровой дистрибуции Origin стартовала праздничная распродажа. Цены снижены и зафиксированы до 12 января 2017 года, сообщает InGame .

Шутеры Battlefield 1 и Titanfall 2 можно купить со скидкой 50% или за 1000 рублей. Обе игры имеют короткую сюжетную кампанию, а основным их достоинством является мультиплеер.

Также значительно подешевел многопользовательский шутер Star Wars Battlefront, базовая версия которого продается всего за 400 рублей.





Прочие игры и дополнительный контент продаются со скидкой от 25% до 75%. Дополнительную скидку в 10% можно получить, оформив подписку Origin Access, стоимость которой составляет 249 рублей в месяц.