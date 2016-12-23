﻿﻿ Battlefield 1 и Titanfall 2 подешевели на 50%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Battlefield 1 и Titanfall 2 подешевели на 50%

23.12.2016 12:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

В сервисе цифровой дистрибуции Origin стартовала праздничная распродажа. Цены снижены и зафиксированы до 12 января 2017 года, сообщает InGame.

Шутеры Battlefield 1 и Titanfall 2 можно купить со скидкой 50% или за 1000 рублей. Обе игры имеют короткую сюжетную кампанию, а основным их достоинством является мультиплеер.

Также значительно подешевел многопользовательский шутер Star Wars Battlefront, базовая версия которого продается всего за 400 рублей.

Battlefield 1 и Titanfall 2 подешевели на 50%

Прочие игры и дополнительный контент продаются со скидкой от 25% до 75%. Дополнительную скидку в 10% можно получить, оформив подписку Origin Access, стоимость которой составляет 249 рублей в месяц.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сервисе цифровой дистрибуции Origin стартовала праздничная распродажа. Цены снижены и зафиксированы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Редкий случай: ребенок "свесил ножки" в утробе матери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика