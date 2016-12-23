«Белтелеком» предлагает абонентам три новых пакета «ЯСНА»: «ЯСНА 25», «ЯСНА 25 плюс» и «ЯСНА 50 SMART».

В состав пакетов «ЯСНА 25» и «ЯСНА 25 плюс» включены услуги нелимитируемого доступа к сети Интернет на скорости 25/12,5 Мбит/с, услуги телефонной связи на условиях неограниченной продолжительности соединений по фиксированной сети Белтелеком и услуги интерактивного телевидения.

В пакет «ЯСНА 25» услуги интерактивного телевидения включены для просмотра на одном телевизионном приемнике на условиях расширенного базового тарифного плана «ZALA: все включено». Стоимость услуги составляет 29 рублей в месяц.

В пакет «ЯСНА 25 плюс» услуги интерактивного телевидения включены для просмотра на двух телевизионных приемниках: на основном на условиях расширенного базового тарифного плана «ZALA: все включено», а на дополнительном-на условиях базового тарифа «Премьера». Стоимость услуги составляет 31 рубль в месяц.

В состав пакета «ЯСНА 50 SMART» включены услуги нелимитируемого доступа к сети Интернет на скорости 50/25 Мбит/с, услуги телефонной связи на условиях неограниченной продолжительности соединений по фиксированной сети Белтелеком и услуги телевидения SMART(базовый пакет «Канапа ТВ» и дополнительный тематический пакет «Премиум»). Стоимость услуги составляет 29 рублей в месяц.