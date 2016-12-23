МТС первым среди белорусских сотовых операторов начал оказывать 4G-услуги во всех областных центрах Беларуси. До 31 января 2017 года абоненты компании могут воспользоваться приуроченной к этому событию акцией и опробовать технологию LTE бесплатно. В течение этого же срока мобильный интернет на скорости до 112 Мбит/с станет доступен клиентам МТС еще в 37 населенных пунктах страны.

Акция «LTE тест-драйв» позволяет бесплатно попробовать новый мобильный интернет всем владельцам 4G-гаджетов. Каждый из них может получить в подарок от оператора 40 ГБ интернет-трафика, который можно расходовать в сети LTE в течение 4 месяцев с момента активации бонуса.

Чтобы принять участие в акции «LTE тест-драйв», нужно просто отправить бесплатный USSD-запрос *234# с 4G-смартфона или планшета.

Проверить, поддерживает ли устройство 4G, можно с помощью USSD-команды *464#. Если смартфон или планшет по какой-то причине не зарегистрировался в сети LTE автоматически, для принудительной регистрации достаточно выбрать режим сети «LTE/3G/2G» в настройках гаджета.