Компания LG готовит к выпуску обновленную версию ультралегкого ноутбука LG Gram. Он будет на 40 граммов легче предшественника - 940 вместо 980 граммов. Также новинка получит сканер отпечатков пальцев и симметричный порт USB Type-C.

Будет три версии устройства: 13-дюймовая, 14-дюймовая и 15,5-дюймовая. Во всех случаях установлена IPS-матрица с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Высокую производительность обеспечат процессоры Intel Kaby Lake - Core i5 или Core i7. Емкость твердотельного накопителя в максимальной конфигурации составит 512 ГБ. Также упоминаются адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0.





Презентация обновленного ноутбука LG Gram состоится в рамках выставки CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.