Закон, обязывающий иностранные компании уплачивать налог на цифровой контент («налог на Google»), никак не отразится на стоимости игр для консолей компании Sony. Цены на игры в российском PlayStation Store останутся на прежнем уровне. Об этом сообщил PR-менеджер PlayStation Russia Дмитрий Лазарев, предает InGame со ссылкой на life.ru .

Nintendo наоборот подняла цены – с 15 декабря цифровые игры компании подорожали на 20%. Представители японской корпорации отметили, что помимо «налога на Google» в это изменение заложена и небольшая коррекция, связанная с динамикой курса рубля к евро за последние полтора года.





«Налог на Google» вступает в силу с 1 января 2017 года. Все цифровые товары, включая приложения и игры, будут облагаться налогом на добавленную стоимость в размере 18%.