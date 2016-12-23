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Sony не повысит цены на игры в российском PlayStation Store

23.12.2016 15:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Закон, обязывающий иностранные компании уплачивать налог на цифровой контент («налог на Google»), никак не отразится на стоимости игр для консолей компании Sony. Цены на игры в российском PlayStation Store останутся на прежнем уровне. Об этом сообщил PR-менеджер PlayStation Russia Дмитрий Лазарев, предает InGame со ссылкой на life.ru.

Nintendo наоборот подняла цены – с 15 декабря цифровые игры компании подорожали на 20%. Представители японской корпорации отметили, что помимо «налога на Google» в это изменение заложена и небольшая коррекция, связанная с динамикой курса рубля к евро за последние полтора года.

Sony не повысит цены на игры в российском PlayStation Store

«Налог на Google» вступает в силу с 1 января 2017 года. Все цифровые товары, включая приложения и игры, будут облагаться налогом на добавленную стоимость в размере 18%.

 
 
Ссылка на источник 62
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Закон, обязывающий иностранные компании уплачивать налог на цифровой контент («налог на Google»),...

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