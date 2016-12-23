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Пользователи iPhone 7 Plus жалуются на проблемы с камерой

23.12.2016 15:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Пользователи смартфонов iPhone 7 Plus жалуются на проблемы с камерой. В частности, один из участников ресурса Reddit рассказал, что столкнулся с черным окном в режиме предварительного просмотра. Позже ему удалось сделать несколько снимков, но они были окрашены зеленым или лиловым цветом.

Некоторые пользователи отмечают, что иногда приложение «Камера» показывает уведомление о перегреве смартфона, даже если гаджет слегка теплый на ощупь.

Пользователи iPhone 7 Plus жалуются на проблемы с камерой

Попытка исправить проблему с помощью заводского сброса настроек не помогает, в связи с чем предполагается, что она носит аппаратный характер. Скорее всего, речь идет о переломанном или плохо закрепленном шлейфе, соединяющем камеру с материнской платой. К счастью, неисправные аппараты можно обменять на новые в сервисном центре Apple.

 
 
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Пользователи смартфонов iPhone 7 Plus жалуются на проблемы с камерой. В частности, один из участников...

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