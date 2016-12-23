Пользователи смартфонов iPhone 7 Plus жалуются на проблемы с камерой. В частности, один из участников ресурса Reddit рассказал, что столкнулся с черным окном в режиме предварительного просмотра. Позже ему удалось сделать несколько снимков, но они были окрашены зеленым или лиловым цветом.

Некоторые пользователи отмечают, что иногда приложение «Камера» показывает уведомление о перегреве смартфона, даже если гаджет слегка теплый на ощупь.





Попытка исправить проблему с помощью заводского сброса настроек не помогает, в связи с чем предполагается, что она носит аппаратный характер. Скорее всего, речь идет о переломанном или плохо закрепленном шлейфе, соединяющем камеру с материнской платой. К счастью, неисправные аппараты можно обменять на новые в сервисном центре Apple.