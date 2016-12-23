﻿ Самые громкие военные неудачи 2016 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Самые громкие военные неудачи 2016 года

24.12.2016 09:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Уходящий год отметился большим количеством происшествий с военной техникой. Боевые вертолеты падали, супердорогие корабли ломались буквально от забортной воды, было потеряно несколько боевых самолетов, а новейший китайский танк сломался прямо перед телекамерами. А еще F-35 до сих пор не летает, и новый американский президент хочет прикрыть этот проект.

42.TUT.BY вспомнил самые громкие происшествия с военной техникой, которые случились в 2016 году.

Китайские танки по-прежнему ломаются

На прошедший в августе «Танковый биатлон» в Алабино китайцы привезли свой новейший танк Тип-96 В. После модернизации машина получила новый двигатель, выхлопную систему, улучшенную подвеску.

Самые громкие военные неудачи 2016 года
Фото: tvzvezda.ru

Однако, несмотря на все улучшения, Тип-96 В не смог пройти дистанцию до конца. После преодоления одного из препятствий китайская машина потеряла опорный каток (элемент гусеничного движителя, являющийся подвижной опорой для танка).

Самые громкие военные неудачи 2016 года
Фото: tvzvezda.ru

Команда КНР оперативно заменила машину на запасную, однако из-за этого ей был начислен один штрафной круг.

Российские зенитные ракеты не летают

В июле 2016 года стало известно, что российский концерн «Алмаз-Антей» не может закончить работу над новыми ракетами для нового корабельного комплекса ПВО «Полимент-Редут». Собственный источник в военно-промышленном комплексе сообщил изданию «Газета.Ru», что «запущенные ракеты валятся на третьей секунде».

Самые громкие военные неудачи 2016 года
Пуск ракеты ЗРК «Редут». Фото: militaryrussia.ru

О проблемах с новейшим ЗРК говорил еще в прошлую пятницу в ходе Единого дня приемки военной продукции начальник Главного управления вооружения генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

По его словам, Минобороны столкнулось со срывом гособоронзаказа от концерна ВКО «Алмаз-Антей» по проекту зенитно-ракетного комплекса морского базирования «Полимент-Редут». Что, в свою очередь, негативно влияет на сроки сдачи фрегата проекта 22 350 «Адмирал Горшков».

Ядерные тоже не очень

Пуски ядерной межконтинетальной ракеты «Булава» отличаются стабильно неудачным результатом. В 2015 году залповый пуск этих ракет закончился неудачей.Спустя год ситуация повторилась.

Самые громкие военные неудачи 2016 года
Фото пресс-службы Северного флота

Стрельба ракетами велась из акватории Белого моря по камчатскому полигону Кура 27 сентября. В Минобороны сообщили, что обе ракеты штатно вышли из шахт подводной лодки по заданной траектории. Боевые блоки первой ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне.

Вторая ракета после выполнения первого этапа полета самоликвидировалась. Неудивительно, что Шойгу был сильно недоволен «Булавой», а в России инициировали разработку новой ядерной ракеты.

Британским кораблям вредит теплая вода

Высокая температура воды в Персидском заливе оказалась опасной для силовой установки самых мощных эсминцев ПВО ВМС Великобритании Type 45.

Корабли были задействованы в военной операции против «Исламского государства», однако их миссия была поставлена под угрозу из-за технических неполадок.

Самые громкие военные неудачи 2016 года
Фото: The Herald

Оказывается, что газовые турбины корабля Rolls-Royce WR-21 замедляются в теплых водах и двигатель теряет мощность. Система этого не распознает и просит еще больше энергии, что становится фатальным для корабля, электронное оборудование которого выходит из строя.

DailyMail пишет, что шесть кораблей просто заглохли посреди моря и морякам пришлось провести несколько часов в полной темноте.

Представитель компании Rolls-Royce Томас Лихи заметил, что условия эксплуатации в жарком климате не соответствуют тем, которые были заданы в технической спецификации.

Американским —  морская забортная

Проблемы с забортной водой есть не только у британских, но и у американских кораблей. Суперэсминец Zumwalt стал настоящим генератором несчастливых новостей.

В сентябре во время испытаний Zumwalt произошел отказ его силовой установки. Причиной поломки стала забортная вода, попавшая в систему смазки двигателя, обслуживающего один из гребных валов корабля. Спустя два месяца, 21 ноября, Zumwalt снова сломался при проходе через Панамский канал.

Самые громкие военные неудачи 2016 года
Фото: wikimedia.org

На эсминце вышли из строя подшипники, которые соединяют главную энергоустановку корабля с асинхронными двигателями (генераторами) приводных валов из-за некачественной смазки.

Defense News поясняет, что вращающиеся гребные валы крепятся на подшипниках, которые также вращаются на высокой скорости и делают это плавно за счет смазочного масла. Масло, которое в процессе нагревается, охлаждается за счет рециркуляции через трубки, которые проходят через охладители с морской водой.

Самые громкие военные неудачи 2016 года
Фото: wikimedia.org

Из-за попадания морской воды из кулеров в смазочное масло его свойства ухудшаются. То, что проблема утечки существует, стало понятно после проверки масла. Было также замечено, что морская вода собирается в маслосборниках, предназначенных для избытка жидкости.

Zumwalt — самый  дорогой эсминец в мире, 4,4 миллиарда долларов. Из-за больших затрат на постройку эсминца первоначальные планы о закладке 32 подобных судов урезали до трех кораблей.

Также суперкорабль планировалось оснастить рельсотроном и боевыми лазерами, но запредельная стоимость проекта вынудила конструкторов отказаться даже от «умных» снарядов LRLAP (Long Range Land Attack Projectile), оснащенных инерциальной навигационной системой с поддержкой GPS. Ведь цена одного выстрела составляет 800 тыс. долларов.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 97
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уходящий год отметился большим количеством происшествий с военной техникой. Боевые вертолеты падали, супердорогие корабли ломались буквально от забортной воды,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Найдена вакцина от Эболы: ученые заявили о 100-процентной эффективности нового препарата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика