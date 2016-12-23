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Самые громкие военные неудачи 2016 года
24.12.2016 09:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Уходящий год отметился большим количеством происшествий с военной техникой. Боевые вертолеты
42.TUT.BY вспомнил самые громкие происшествия с военной техникой, которые случились в 2016 году.
Китайские танки по-прежнему ломаются
На прошедший в августе «Танковый биатлон» в Алабино
Однако, несмотря на все улучшения, Тип-96 В не смог пройти дистанцию до конца. После преодоления одного из препятствий китайская машина потеряла опорный каток (элемент гусеничного движителя, являющийся подвижной опорой для танка).
Команда КНР оперативно заменила машину на запасную, однако из-за этого ей был начислен один штрафной круг.
Российские зенитные ракеты не летают
В июле 2016 года стало известно, что российский концерн «Алмаз-Антей» не может
О проблемах с новейшим ЗРК говорил еще в прошлую пятницу в ходе Единого дня приемки военной продукции начальник Главного управления вооружения генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.
По его словам, Минобороны столкнулось со срывом гособоронзаказа от концерна ВКО «Алмаз-Антей» по проекту зенитно-ракетного комплекса морского базирования «Полимент-Редут». Что, в свою очередь, негативно влияет на сроки сдачи фрегата проекта 22 350 «Адмирал Горшков».
Ядерные тоже не очень
Пуски ядерной межконтинетальной ракеты «Булава» отличаются стабильно неудачным результатом. В 2015 году залповый пуск этих ракет закончился
Стрельба
Вторая ракета после выполнения первого этапа полета самоликвидировалась. Неудивительно, что Шойгу был сильно
Британским кораблям вредит теплая вода
Высокая температура воды в Персидском заливе оказалась опасной для силовой установки самых мощных эсминцев ПВО ВМС Великобритании Type 45.
Корабли были задействованы в военной операции против «Исламского государства», однако их миссия была поставлена под угрозу из-за технических неполадок.
Оказывается, что газовые турбины корабля Rolls-Royce WR-21 замедляются в теплых водах и двигатель теряет мощность. Система этого не распознает и просит еще больше энергии, что становится фатальным для корабля, электронное оборудование которого выходит из строя.
DailyMail
Представитель компании Rolls-Royce Томас Лихи заметил, что условия эксплуатации в жарком климате не соответствуют тем, которые были заданы в технической спецификации.
Американским — морская забортная
Проблемы с забортной водой есть не только у британских, но и у американских кораблей. Суперэсминец Zumwalt стал настоящим генератором несчастливых новостей.
В сентябре во время испытаний Zumwalt произошел отказ его силовой установки. Причиной поломки стала забортная вода, попавшая в систему смазки двигателя, обслуживающего один из гребных валов корабля. Спустя два месяца, 21 ноября, Zumwalt снова
На эсминце вышли из строя подшипники, которые соединяют главную энергоустановку корабля с асинхронными двигателями (генераторами) приводных валов из-за некачественной смазки.
Defense News
Из-за попадания морской воды из кулеров в смазочное масло его свойства ухудшаются. То, что проблема утечки существует, стало понятно после проверки масла. Было также замечено, что морская вода собирается в маслосборниках, предназначенных для избытка жидкости.
Zumwalt — самый дорогой эсминец в мире, 4,4 миллиарда долларов. Из-за больших затрат на постройку эсминца первоначальные планы о закладке 32 подобных судов урезали до трех кораблей.
Также суперкорабль планировалось оснастить рельсотроном и боевыми лазерами, но запредельная стоимость проекта вынудила конструкторов отказаться даже от «умных» снарядов LRLAP (Long Range Land Attack Projectile), оснащенных инерциальной навигационной системой с поддержкой GPS. Ведь цена одного выстрела
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Уходящий год отметился большим количеством происшествий с военной техникой. Боевые вертолеты падали, супердорогие корабли ломались буквально от забортной воды,...
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