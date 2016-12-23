Уходящий год отметился большим количеством происшествий с военной техникой. Боевые вертолеты падали , супердорогие корабли ломались буквально от забортной воды, было потеряно несколько боевых самолетов, а новейший китайский танк сломался прямо перед телекамерами. А еще F-35 до сих пор не летает, и новый американский президент хочет прикрыть этот проект.

42.TUT.BY вспомнил самые громкие происшествия с военной техникой, которые случились в 2016 году.

Китайские танки по-прежнему ломаются

На прошедший в августе «Танковый биатлон» в Алабино китайцы привезли свой новейший танк Тип-96 В. После модернизации машина получила новый двигатель, выхлопную систему, улучшенную подвеску.



Фото: tvzvezda.ru

Однако, несмотря на все улучшения, Тип-96 В не смог пройти дистанцию до конца. После преодоления одного из препятствий китайская машина потеряла опорный каток (элемент гусеничного движителя, являющийся подвижной опорой для танка).



Фото: tvzvezda.ru

Команда КНР оперативно заменила машину на запасную, однако из-за этого ей был начислен один штрафной круг.

Российские зенитные ракеты не летают

В июле 2016 года стало известно, что российский концерн «Алмаз-Антей» не может закончить работу над новыми ракетами для нового корабельного комплекса ПВО «Полимент-Редут». Собственный источник в военно-промышленном комплексе сообщил изданию «Газета.Ru», что «запущенные ракеты валятся на третьей секунде».



Пуск ракеты ЗРК «Редут». Фото: militaryrussia.ru

О проблемах с новейшим ЗРК говорил еще в прошлую пятницу в ходе Единого дня приемки военной продукции начальник Главного управления вооружения генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

По его словам, Минобороны столкнулось со срывом гособоронзаказа от концерна ВКО «Алмаз-Антей» по проекту зенитно-ракетного комплекса морского базирования «Полимент-Редут». Что, в свою очередь, негативно влияет на сроки сдачи фрегата проекта 22 350 «Адмирал Горшков».

Ядерные тоже не очень

Пуски ядерной межконтинетальной ракеты «Булава» отличаются стабильно неудачным результатом. В 2015 году залповый пуск этих ракет закончился неудачей .Спустя год ситуация повторилась.



Фото пресс-службы Северного флота

Стрельба ракетами велась из акватории Белого моря по камчатскому полигону Кура 27 сентября. В Минобороны сообщили, что обе ракеты штатно вышли из шахт подводной лодки по заданной траектории. Боевые блоки первой ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне.

Вторая ракета после выполнения первого этапа полета самоликвидировалась. Неудивительно, что Шойгу был сильно недоволен «Булавой», а в России инициировали разработку новой ядерной ракеты.

Британским кораблям вредит теплая вода

Высокая температура воды в Персидском заливе оказалась опасной для силовой установки самых мощных эсминцев ПВО ВМС Великобритании Type 45.

Корабли были задействованы в военной операции против «Исламского государства», однако их миссия была поставлена под угрозу из-за технических неполадок.



Фото: The Herald

Оказывается, что газовые турбины корабля Rolls-Royce WR-21 замедляются в теплых водах и двигатель теряет мощность. Система этого не распознает и просит еще больше энергии, что становится фатальным для корабля, электронное оборудование которого выходит из строя.

DailyMail пишет , что шесть кораблей просто заглохли посреди моря и морякам пришлось провести несколько часов в полной темноте.

Представитель компании Rolls-Royce Томас Лихи заметил, что условия эксплуатации в жарком климате не соответствуют тем, которые были заданы в технической спецификации.

Американским — морская забортная

Проблемы с забортной водой есть не только у британских, но и у американских кораблей. Суперэсминец Zumwalt стал настоящим генератором несчастливых новостей.

В сентябре во время испытаний Zumwalt произошел отказ его силовой установки. Причиной поломки стала забортная вода, попавшая в систему смазки двигателя, обслуживающего один из гребных валов корабля. Спустя два месяца, 21 ноября, Zumwalt снова сломался при проходе через Панамский канал.



Фото: wikimedia.org

На эсминце вышли из строя подшипники, которые соединяют главную энергоустановку корабля с асинхронными двигателями (генераторами) приводных валов из-за некачественной смазки.

Defense News поясняет , что вращающиеся гребные валы крепятся на подшипниках, которые также вращаются на высокой скорости и делают это плавно за счет смазочного масла. Масло, которое в процессе нагревается, охлаждается за счет рециркуляции через трубки, которые проходят через охладители с морской водой.



Фото: wikimedia.org

Из-за попадания морской воды из кулеров в смазочное масло его свойства ухудшаются. То, что проблема утечки существует, стало понятно после проверки масла. Было также замечено, что морская вода собирается в маслосборниках, предназначенных для избытка жидкости.

Zumwalt — самый дорогой эсминец в мире, 4,4 миллиарда долларов. Из-за больших затрат на постройку эсминца первоначальные планы о закладке 32 подобных судов урезали до трех кораблей.

Также суперкорабль планировалось оснастить рельсотроном и боевыми лазерами, но запредельная стоимость проекта вынудила конструкторов отказаться даже от «умных» снарядов LRLAP (Long Range Land Attack Projectile), оснащенных инерциальной навигационной системой с поддержкой GPS. Ведь цена одного выстрела составляет 800 тыс. долларов.