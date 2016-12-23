Различаются двери межкомнатные по способу их изготовления и как следствие по внутренней конструкции футеровки. Рассмотрим один из таких подклассов межкомнатных дверей, двери мдф.

По своей сути плита МДФ, в отличие от так знакомых нам плит низкой плотности, является древесноволокнистой плитой, но средней плотности. Это английская аббревиатура MDF сам термин МДФ, что и означает вышеуказанное название в переводе на русский язык «древесноволокнистая плита средней плотности». Специалисты, кстати, различают древесноволокнистую плиту высокой плотности, или HDF по-английски, но ее применение менее распространено, нежели плиты МДФ. В отличие от дверей шпонированных имеют однородную структуру по сечению и намного легче в отличие от привычных нам дверей из цельной древесины. Но такие двери на порядок тяжелее дверей шпонированных, они обладают относительно неплохой звукоизоляцией и имеют относительно небольшую стоимость, что также положительно сказывается на их репутации.



Из всего многообразия различных дверей межкомнатных рассмотрим, пожалуй, самые легкие и продвинутые с дизайнерской точки зрения двери межкомнатные шпонированные. Они легче дверей мдф за счет того, что изначально такие двери межкомнатные имеют принципиально другую технологию производства. Двери шпонированные изготовлены из тонкого среза древесины, толщиной почти с картонный лист, который в последствии крепится на основную раму двери. При создании дверей шпонированных образуются пустоты, которые заполняются различными изоляционными материалами, например, для теплоизоляции или для подавления шумов. Так же такие двери могут иметь абсолютно произвольный дизайн. Двери можно устанавливать куда угодно, в том числе в детские комнаты, поскольку не потревожат сон ребенка бытовыми шумами из квартиры и других комнат, а также в последствии их будет не сложно открывать за счет сравнительно небольшого веса в отличии от дверей мдф.