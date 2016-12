Реалистичный гоночный симулятор, зомби-экшен нового поколения, главная игровая космоопера и новая игра по «Южному Парку» — самые ожидаемые игры 2017 года собраны в одном материале 42.TUT.BY.

Resident Evil 7

Дата выхода: 24 января 2017

У фанатов серии зомби-экшенов Resident Evil седьмая часть может вызвать культурный шок. Из масштабной истории про заговоры, биохимическое оружие и зомби, игра превратилась в камерный хоррор от первого лица, действие которого разворачивается в загородном доме, где происходит что-то неладное.





Такая резкая смена фокуса обусловлена тем, что последние игры серии были, мягко говоря, средними, и пришло время что-то менять.

Формально Resident Evil 7 больше всего похожа на саму первую часть. Здесь тоже главный герой попадает в заброшенный особняк и в одиночку его исследует. Разница лишь в том, что у него практически нет оружия, а враги появляются очень редко, хотя ты каждой клеткой своего тела чувствуешь, что они где-то рядом.

Вместо размашистого экшена с толпами быстрых зомби, которых нужно было расстреливать из всевозможного оружия, наш ожидает неторопливый ужастик. Этого меньше всего ждешь от серии, но еще один выпуск про то, как отряд спецназа уничтожает следы очередного вируса, созданного компанией Umbrella, мы бы, наверное, не выдержали.

For Honor

Дата выхода: 14 февраля 2017

Игр про рыцарей настолько мало, что брутальный экшен For Honor хочется любить заочно. Ведь это игра, где можно захватывать замки, махать большим мечом в гуще сражения и сходиться один на один в опасных дуэлях с такими же могучими воинами, как и ты сам.





Во время ближнего боя можно атаковать и защищаться. Если враг заносит меч или топор с левой стороны, то в этом же направлении нужно ставить защиту. Чтобы нанести как можно больше урона врагу, нужно его обмануть, заставить подумать, что вы будете бить с одной стороны, а на самом деле ударить с противоположной.

Несмотря на экшен-механику, сражения в For Honor будут крайне тактическими. Если бездумно размахивать мечом, то персонаж просто-напросто устанет и будет неспособен даже минимально себя защитить, а на поле боя это означает быструю смерть.

Из любопытных деталей: играть можно будет как за европейского рыцаря, так и за самурая или северного викинга. Хотя пока неясно, чем, кроме внешнего вида, отличаются герои.

Horizon: Zero Dawn

Дата выхода: 28 февраля 2017

Дату выхода PS4-эксклюзива Horizon: Zero Dawn так часто переносили, что, если честно, игра уже не вызывает былого восторга.

После десятка презентаций и роликов, где главная героиня стреляет по роботизированным динозаврам из высокотехнологичного лука, начинает казаться, что ты вдоволь на это насмотрелся и покупать диск смысла уже как бы и нет.





В мире игры некоторые животные-роботы стали более агрессивными, чем их собратья. Главная героиня пытается узнать, чем вызвано подобное поведение, а заодно раскрыть тайну, откуда вообще появились стальные существа.

Horizon может стать футуризированным аналогом третьего «Ведьмака»: игроку доступен большой открытый мир, множество врагов, на которых нужно охотиться, и сюжет часов на сто, а то и больше.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

Дата выхода: 7 марта 2017

У серии тактических экшенов Ghost Recon всегда былая тяжелая судьба. Игры, рассказывающие о трудовых буднях бойцов спецподразделений, не могли похвастаться громкими сюжетами в стиле Call of Duty, но и бросаться в реализм наподобие серии ArmA авторы тоже не хотели.

В итоге получались средние во всех смыслах экшены, которые не были настоящими блокбастерами, но и военными симуляторами их тоже не назовешь.





В случае с Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands все изменилось кардинально. Теперь это кооперативный экшен про спецназ на четверых игроков, в котором нужно на больших открытых локациях (судя по всему, где-то в Латинской Америке) находить наркоторговцев и ликвидировать их.

Для этого придется распределять роли в команде и действовать сообща. Кто-то будет снайпером вдалеке на пригорке, кто-то бойцом на передовой, а кто-то водителем. Все важны для успешного выполнения задания.

Смущает только два вопроса. Первый: насколько игра будет интересной, если у тебя нет троих товарищей и ты играешь в гордом одиночестве? И второй: будет ли игра все еще интересной, если не придумывать хитрые тактические планы, а просто нагрянуть вчетвером в нарколабораторию и перестрелять всех врагов? Ответов на них пока что нет ни у кого.

Prey

Дата выхода: март 2017

Если попытаться в двух словах описать Prey, то получится что-то вроде «Dishonored 2 в космосе». Обе игры близки по духу, что не удивительно — все-таки у них общий разработчик, студия Arkane.

Новый Prey никак не связан с одноименной игрой 2006 года. Место действия, главный герой, неведомый инопланетный враг — все новое, пусть формально это все еще одна франшиза.





Действие разворачивается в недалеком будущем на заброшенной космической станции «Талос 1», атакованной непонятной расой из далеких уголков космоса. Враги похожи на сгустки энергии, которые, впрочем, уязвимы даже для обычного пистолета.

Особую опасность они представляют, когда вселяются в предметы интерьера. Например, герой может подобрать обычный с виду гаечный ключ, который тут же превратится в агрессивного монстра.

Впрочем, той же способностью обладает и главный герой. Она помогает ему пробраться в недоступные на первый взгляд участки станции. Например, можно превратиться в кружку и в таком виде «пролезть» в комнату через маленькое окошко. И, как обещают авторы, это самый тривиальный вариант использования спецспособности.

Mass Effect: Andromeda

Дата выхода: весна 2017

Выхода новой части Mass Effect ждали давно. В мире видеоигр серия Mass Effect по важности находится примерно на том же уровне, что и «Звездные войны» в мире кино.

Это интерактивная космоопера, игра-вселенная. Можно ее не любить, после финала третьей части даже заслуженно, но ничего другого сопоставимого по масштабу у нас просто нет.





Оригинальная трилогия завершила историю командора Шепарда, поэтому в Andromeda мы не встретим ни его самого, ни членов его команды. Вместе с тем, у главного героя (или героини — пол можно выбрать в самом начале) будет свой космический корабль, на котором можно путешествовать по галактике и приземляться на разных планетах.

Странствовать герой будет не в одиночку: исследовать дальние уголки вселенной и сражаться бок о бок с ним будут двое членов команды. А для более комфортного передвижения по поверхности планет в арсенале героя есть вездеход — совсем как в первой части.

О сюжете пока что практически ничего не известно — новая информация появится в начале 2017 года.

South Park: The Fractured But Whole

Дата выхода: весна 2017

Традиционно игры по мотивам скандального сатирического мультсериала «Южный Парк» получались ужасными чуть менее, чем полностью. Приятным исключением является только ролевая игра South Park: The Stick of Truth, в создании которой участвовали Мэтт Стоун и Трей Паркер, авторы оригинального мультфильма.

The Fractured But Whole (омофон крайне вульгарной фразы «fractured butthole», перевод посмотрите сами) — прямое продолжение «Палки истины».





В этот раз герои пародируют не «Игру престолов», а все киноблокбастеры про супергероев Marvel и DC. Персонажи мультфильма решают создать свою собственную серию фильмов и сериалов, но в ходе обсуждения ссорятся и делятся на два враждующих лагеря (совсем как DC и Marvel).

Игровой процесс South Park: The Fractured But Whole напоминает серию «Герои» и Disciples: персонажи на поле боя стоят друг напротив друга и по очереди атакуют один одного. У кого в конце сражения останется больше очков здоровья, тот и выиграл.

Gran Turismo Sport

Дата выхода: 2017

Некоторые игроки воспринимают жанр гонок очень серьезно. Они покупают дорогие комплекты рулей (обязательно с лепестками переключения передач, как в спорткарах!) и с часто нездоровым вниманием к деталям следят за тем, насколько реалистично ведет себя подвеска в «Мерседесе» Е190 из какой-нибудь Assetto Corsa.

Им не сильно важно, какая в игре графика и сколько представлено машин — главное, чтобы каждая из них ездила и звучала максимально реалистично.

Таким жестоким требованиям с определенными оговорками всегда соответствовала серия Gran Turismo. Новая часть с подзаголовком Sport — не исключение.

Породистый, как жеребец на шильдике Ferrari, и бескомпромиссный, как Северная петля Нюрбургринга, главный автомобильный симулятор на PlayStation обещает стать чуть ли что не самой главной игрой про спортивные автомобили вообще.





Соревнования в GT Sport будут повторять регламент реальных гонок, а в конце сезона лучшие игроки будут награждаться Международной Федерацией Автоспорта наравне с профессиональными автогонщиками. Просто мечта для фанатов.

Тем, кто далек от мира автогонок, Gran Turismo Sport тоже придется по душе. Благодаря хитрой системе сканирования местности, трассы в игре в точности повторяют свои реальные прототипы. А 117 соревнований позволят поучаствовать не только в кольцевых гонках на спорткарах.

Detroit: Being Human

Дата выхода: 2017

К Detroit: Being Human, новому проекту Дэвида Кейджа, можно относиться по-разному. Если вы считаете предыдущие игры французского геймдизайнера (в частности, Heavy Rain и Beyond: Two Souls) претенциозными пустышками, то можете смело пропускать и Detroit: Being Human — мастер верен традициям.

А если же вы искренне восторгаетесь интерактивными драмами на стыке видеоигр и кинематографа, то вы и без нас знаете, кому заносить деньги.





Detroit: Being Human в некоторой степени повторяет сюжет фильма «Я — робот» с Уиллом Смитом. Андроиды, которые совсем неотличимы от обычных людей, стали такой же естественной частью повседневной жизни, как микроволновка или макбук.

Однако, как подобает всем историям про искусственный интеллект, одному из таких андроидов внезапно кажется, что он может думать и, главное, чувствовать, как человек.

Каждая новая игра Дэвида Кейджа и его студии Quantic Dream — это попытка сделать интерактивный кинофильм, в котором голливудские звезды на экране ссорятся, плачут и смеются, только если вы нажимаете кнопки на геймпаде. И что самое важное, от действий игрока зависит то, как будут развиваться события.

В Detroit: Being Human каждая ситуация может быть разрешена несколькими способами, а концовки основываются на том, какие действия совершал игрок на протяжении всей игры.

Days Gone

Дата выхода: 2017

В Days Gone есть все, за что мы любим (или не любим) игры и фильмы про зомби. Во-первых, это сотни ходячих мертвецов, которые охотятся за главным героем и готовы его растерзать, как только догонят.

Во-вторых, игра дарит чувство беззащитности перед окружающей действительностью — враг может напасть в любой момент и сражаться с ним почти всегда бессмысленно. Наконец, Days Gone — это история про мир, который постепенно умирает, но еще теплится надежда, что все будет хорошо.





Основным достоинством Days Gone является то, что зомби в открытом, судя по всему, мире нападают не в одиночку, не малыми группами, как в The Walking Dead, а натурально толпами. Ситуации, когда на героя несется несколько сотен чавкающих противников, довольно типичные для игры.

Главный герой — байкер, поэтому он рассекает по миру игры на мотоцикле. Транспорт нужен главным образом, чтобы быстрее добираться до интересных мест на карте в поисках ресурсов, но в игре явно будут эпизоды, когда нужно будет давить зомби на мотоцикле. Грустно, если не так.