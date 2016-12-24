Детский организм постоянно находится под угрозой разных инфекций. Иммунитет только формируется и поэтому ещё не справляется с поставленными задачами. Сегодня разработаны специальные вакцины, которые защищают от опасных болезней. Родители должны приводить своих чад на плановые прививки, этим снизить риск заболеваний. Но помимо этого не нужно забывать об обследованиях в медицинских центрах, сдавать различные анализы чтобы узнать общее состояние здоровья. Клиенты получают полную картину о своих слабых местах, если таковы имеются.

Что же такое вакцинация?

Это введение в организм особых антигенных веществ для выработки иммунитета к той или иной болезни. Такие действия предотвратят риск заражения или же снизят отрицательные факторы заболевания. В качестве материала содержащего антигены используют:

специально ослабленные живые вирусы или микробы в небольшом количестве;





неживые элементы вирусов;





материал, который предварительно был очищен, к примеру, это могут быть белки микроорганизмов;





современные вакцины с синтетической составляющей.





По данным Европейских источников плановые мероприятия против коклюша, полиомиелита, столбняка и других недугов каждый год предотвращают смерть примерно 3-х миллионов детей во всем мире. Дальнейшее развитие новых видов вакцинаций в скором будущем сможет увеличить цифру спасенных детишек ещё на 8 миллионов. Благодаря инъекциям иммунитет становится сильнее и лучше реагирует на раздражители извне.

Иммунная система

Совокупность органов и тканей, защищающих организм человека от недуга, распознавая и уничтожая чужеродные тела, называется иммунной системой. Она способна распознавать множество возбудителей (вирусы, бактерии и т.д.), а также развивается в методах обнаружения и удаления нежелательных объектов. Реакции на болезни могут быть врожденными и приобретенными, они называются иммунным ответом. Основными признаками рабочей системы являются:

умение различать «своих» от «чужих»;





создание базы данных о чужеродном антигеном материале после единичного контакта;





способность формировать спецгруппы клеток, в которых каждый отдельный элемент реагирует на один единственный антигенный детерминант из множества других.





Своевременная вакцинация дает возможность иммунитету распознать новых «врагов» и успешно с ними бороться. Сегодня есть виды вакцин, которые комбинируют в себе несколько составляющих. Этим они уменьшают количество посещений врача и мягче действуют на маленького пациента.