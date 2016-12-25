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два российских Су-27СМ столкнулись на аэродроме

26.12.2016 13:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Военный блог опубликовал фотографии аварии двух истребителей Су-27СМ, принадлежащих полку 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО России.

два российских Су-27СМ столкнулись на аэродроме
Фото: bmpd.livejournal.com

Авария произошла еще 15 декабря, но снимки только недавно появились в социальных сетях, позже их опубликовал журнал The National Interest.

По неофициальным сообщениям очевидцев, причиной аварии стали ошибочные действия летчика истребителя с бортовым номером «02 красный», чрезмерно энергично работавшего ручкой управления двигателем при рулежке по аэродрому.

Повреждения обеих машин оцениваются как незначительные. Снимок сделан на аэродроме Хотилово в Тверской области.

 
 
Ссылка на источник 135
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Военный блог опубликовал фотографии аварии двух истребителей Су-27СМ, принадлежащих полку 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской...

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