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два российских Су-27СМ столкнулись на аэродроме
26.12.2016 13:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Военный блог
Авария произошла еще 15 декабря, но снимки только недавно появились в социальных сетях, позже их
По неофициальным сообщениям очевидцев, причиной аварии стали ошибочные действия летчика истребителя с бортовым номером «02 красный», чрезмерно энергично работавшего ручкой управления двигателем при рулежке по аэродрому.
Повреждения обеих машин оцениваются как незначительные. Снимок сделан на аэродроме Хотилово в Тверской области.
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