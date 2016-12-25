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Молодые белорусские ученые покупают квартиры на очень выгодных условиях

26.12.2016 15:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Для белорусских ученых созданы очень выгодные условия по покупке жилья. Об этом на пресс-конференции, посвященной Году науки в Беларуси, рассказал Александр Шумилин — председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГНТК).

Молодые белорусские ученые покупают квартиры на очень выгодных условиях
Александр Шумилин. Фото: Белта

«Защитил человек в течение трех лет после аспирантуры диссертацию — мы выдаем квартиру с 20-летней рассрочкой по возврату [ее стоимости]. Не бесплатно, конечно, но человек может получить жилье», — рассказал чиновник.

Он также отметил, что в планах ГКНТ — упростить для ученых работу с проектами, в реализации которых есть риск, сделать проще инвестирование в научные проекты и усилить работу по защите интеллектуальной собственности белорусских ученых.

Кроме того, в следующем году белорусские ученые примут участие в выставке высоких технологий в Майами. Это будет первая за 15 лет выставка в США, где будут представлены разработки белорусов.

Перспективные направления работы на будущий год, по мнению главы ГКНТ, — это разработка электромобилей, медицинское приборостроение и персонифицированная медицина, космическое приборостроение, беспилотные летательные аппараты, а также лесохимия.

 
 
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Для белорусских ученых созданы очень выгодные условия по покупке жилья. Об этом на пресс-конференции, посвященной Году науки в Беларуси, рассказал Александр...

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