В сети появилось курьезное видео показательного выступления иранского спецназа. В одном из номеров бойцы должны были разбить кувшин эффектным ударом ногой с разворота.

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Однако финт, достойный Чака Норриса, не удался: предприняв около 10 попыток, иранские бойцы не смогли разбить глиняный кувшин.

Сначала один военнослужащий эффектно ударил ногой по изделию, поднятому над головой товарища, но не разбил его. Затем сосуд был опущен на более удобную для удара высоту, однако и это не помогло.

Тогда к объекту подошел другой спецназовец и начал наносить сильные удары ногами и руками по кувшину, но также потерпел фиаско. На лицах начальства, наблюдавшего за происходившим, читалось разочарование.