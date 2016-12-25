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«МегаФон» покупает Mail.ru Group за $740 миллионов

26.12.2016 13:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания «МегаФон» анонсировала сделку по приобретению контрольного пакета акций холдинга Mail.ru Group. Стоимость сделки составляет $740 миллионов.

После завершения сделки Mail.Ru сохранит независимость, а любые соглашения с «МегаФоном» будут заключаться на коммерческих условиях.

«МегаФон» покупает Mail.Ru в связи с кризисом на рынке мобильной связи в России — выручка на одного абонента падает, а конкуренция за высокодоходных абонентов усиливается. Компания фокусируется на интернет-пользователях, которые тратят деньги на различные сервисы и услуги.

«МегаФон» покупает Mail.ru Group за 0 миллионов

В ближайшем будущем «МегаФон» выпустит приложение Vkmobile для пользователей социальной сети «Вконтакте». Позже выйдет похожее приложение для пользователей «Одноклассников».

Mail.Ru Group принадлежат одноименный портал, соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», картографический сервис MAPS.ME, мессенджер ICQ, различные онлайн-игры и сервис по доставке еды Delivery Club.

 
 
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Компания «МегаФон» анонсировала сделку по приобретению контрольного пакета акций холдинга...

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