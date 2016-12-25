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Представлен ноутбук Xiaomi Mi Air 4G

26.12.2016 13:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Xiaomi официально представила ноутбук Mi Air нового поколения. Главной особе6нностью новинки является встроенная поддержка подключения 4G LTE от оператора China Mobile. Первый год подключение предоставляется бесплатно. Также имеются модели без сотового модема.

Базовая версия получила 12,5-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей, процессор Intel Core M3, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3-1866 и твердотельный накопитель на 128 ГБ. Среди прочего отметим наличие адаптеров Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth v4.1, портов HDMI и USB-C. Автономность данной модели достигает 11,5 часов. Толщина составляет 12,9 мм, вес — 1,07 кг.

Представлен ноутбук Xiaomi Mi Air 4G

Старшая версия оснащена 13,3-дюймовым экраном, двухъядерным процессором Intel Core i7 шестого поколения с частотой 3 ГГц, графическим ускорителем GeForce 940MX, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем на 256 ГБ. Также имеется версия с процессором Intel Core i5-6200U. Время автономной работы данной модели достигает 9,5 часов. Толщина компьютера составляет 14,8 мм, вес — 1,28 кг.

Ноутбук Xiaomi Mi Air 4G поступит в продажу в начале января. За базовую версию производитель просит $680, за старшую - $1010.

 
 
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Компания Xiaomi официально представила ноутбук Mi Air нового поколения. Главной особе6нностью новинки...

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