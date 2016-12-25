Космический симулятор Star Citizen сменил графический движок. Компания Imperium Games отказалась от использования CryEngine, заменив его на Lumberyard от Amazon, сообщает InGame .

Новая версия игры с индексом 2.6 Alpha уже переведена на Lumberyard. Также в ней реализован модуль Star Marine, представляющий собой шутер от первого лица. Разработчики утверждают, что переход с одного движка на другой был произведен безболезненно.

Сообщается также, что Lumberyard лучше подходит для создания многопользовательского проекта и сможет обеспечить технологии, необходимые игре, в том числе облачную интеграцию и социальную составляющую с Twitch.

CryEngine – графический движок компании Crytek. Последняя испытывает финансовые трудности и на днях объявила о закрытии пяти своих внутренних студий. Работу продолжат только головной офис во Франкфурте и подразделение в Киеве.