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Star Citizen сменил графический движок

26.12.2016 14:14 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Космический симулятор Star Citizen сменил графический движок. Компания Imperium Games отказалась от использования CryEngine, заменив его на Lumberyard от Amazon, сообщает InGame.

Новая версия игры с индексом 2.6 Alpha уже переведена на Lumberyard. Также в ней реализован модуль Star Marine, представляющий собой шутер от первого лица. Разработчики утверждают, что переход с одного движка на другой был произведен безболезненно.

Сообщается также, что Lumberyard лучше подходит для создания многопользовательского проекта и сможет обеспечить технологии, необходимые игре, в том числе облачную интеграцию и социальную составляющую с Twitch.

CryEngine – графический движок компании Crytek. Последняя испытывает финансовые трудности и на днях объявила о закрытии пяти своих внутренних студий. Работу продолжат только головной офис во Франкфурте и подразделение в Киеве.

 
 
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Космический симулятор Star Citizen сменил графический движок. Компания Imperium Games отказалась от...

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