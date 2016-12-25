Продюсер ужастика Resident Evil 7 Масачика Кавата подтвердил, что версия для приставок PlayStation 4 и Xbox One будет работать в разрешении 1080р при 60 кадрах/с. Также игра будет поддерживать технологию HDR на PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro и Xbox One S. Однако оценить ее смогут только пользователи совместимых телевизоров и мониторов, сообщает InGame .

Поддержка виртуальной реальности заявлена в качестве эксклюзива PlayStation 4 и PlayStation VR сроком на один год. Картинка в разрешении 4K порадует пользователей PC и PlayStation 4.





Resident Evil 7 – ужастик от первого лица, действие которого разворачивается на заброшенной плантации вскоре после событий Resident Evil 6. Главного героя зовут Итан Уинтерс. Он отправляется в Луизиану на поиски своей пропавшей супруги Мии Уинтерс. Расследование приводит его в таинственный особняк обезумевшей семьи Бейкеров.

В продажу игра поступит 24 января 2017 года.