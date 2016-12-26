Для белорусских ученых в ближайшем будущем предложат выгодные условия по покупке жилья. Об этом на пресс-конференции, посвященной Году науки в Беларуси, рассказал Александр Шумилин — председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ).



Александр Шумилин. Фото: Белта

«Защитил человек в течение трех лет [аспирантуры] диссертацию — мы выдаем квартиру с 20-летней рассрочкой по возврату [ее стоимости]. Не бесплатно, конечно, но человек может получить жилье», — рассказал чиновник. Если человек решит уйти из науки, квартиру возвращать не придется, однако нужно будет компенсировать ее стоимость.

Также Шумилин указал на необходимость пересмотра тарифных ставок оплаты труда ученых.

Он отметил, что в планах ГКНТ — упростить для ученых работу с проектами, в реализации которых есть риск, сделать проще инвестирование в научные проекты и усилить работу по защите интеллектуальной собственности белорусских ученых.

Также на пресс-конференции был поднят вопрос о зарубежной стажировке молодых ученых:

«Сегодня нужно ставить обязательный вопрос зарубежной стажировки, — считает Сергей Чижик, первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси. — Эпоха „утечки мозгов“ уже прошла. <…> У нас в стране жить, в общем-то, неплохо. И думаю, молодежь будет возвращаться».

Планы на будущее

В следующем году белорусские ученые примут участие в выставке высоких технологий в Майами. Это будет первая за 15 лет выставка в США, где будут представлены разработки белорусов.

По мнению главы ГКНТ, перспективные направления работы на будущий год — это разработка электромобилей, медицинское приборостроение и персонифицированная медицина, космическое приборостроение, беспилотные летательные аппараты, а также лесохимия.

Шумилин рассказал, что в Беларуси сейчас разработано 17 государственных научно-технических программ.

До 2020 года планируется создать более 1200 новшеств, более 350 наименований машин, 209 технологических процессов, более 180 автоматизированных систем, 60 сортов животных и растений, 40 лекарственных средств, 450 программ, методик, инструкций и других видов научно-технической продукции.

По планам к 2020 г. будет выпущено инновационной продукции на 7 миллиардов рублей (деноминированных), более четверти поставят на экспорт.

Представитель Национальной академии наук среди перспективных направлений обозначил инновационный транспорт, солнечную и ветроэнергетику. С 2018 года планируется уделить больше внимания развитию наноиндустрии и аддитивных технологий (3D-печать).

Среди основных недавних достижений белорусской науки глава ГКНТ назвал оптические приборы высокой точности, препараты для лечения рака, искусственные клапаны сердца, линейку лекарств для лечения заболеваний животных, технологии лечения стволовыми клетками, удобрения «Наноплант» и материалы для сверхплотных накопителей энергии.