Шведская армия закупила 40 самоходных минометных систем Mjölner (молот Тора в скандинавской мифологии), построенных на базе БМП CV90, сообщает «Военный блог». Данная оружейная система обладает простой и надежной конструкцией, что стало решающим преимуществом для шведской армии.



Шведская 120-мм самоходная минометная система Mjölner (Granatkastarpansarbandvagn 90120). Фото: BAE Systems

Mjölner представляет собой простой двухствольный гладкоствольный миномет с ручным заряжанием с дульной части, для чего создан специальный механизм, подающий две мины. Казалось бы, анахронизм для XXI века.

Но самих шведов это устраивает, потому что так гораздо надежнее и можно не бояться отказов. Согласно сообщениям шведских СМИ, Mjölner оборудуют башней, вращение которой будет осуществляться вручную. Боеукладка мин находится в задней части рубки/башни, подача ручная.



AMOS. Фото: deagel.com

Примечательно, что конкурентом Mjölner была другая система — AMOS, которая обладала продвинутой системой управления огнем, автоматом заряжания. Используя управляемую компьютером функцию MRSI (несколько снарядов одновременно в воздухе), AMOS обеспечивал единовременное попадание в цель до 14 снарядов.

Но даже такие возможности не впечатлили шведских военных, которые выбрали достаточно простую, но надежную систему Mjölner с минимумом автоматики.