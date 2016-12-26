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Шведские военные получили "Молот Тора"
27.12.2016 10:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Шведская армия закупила 40 самоходных минометных систем Mjölner (молот Тора в скандинавской мифологии), построенных на базе БМП CV90,
Mjölner представляет собой простой двухствольный гладкоствольный миномет с ручным заряжанием с дульной части, для чего создан специальный механизм, подающий две мины. Казалось бы, анахронизм для XXI века.
Но самих шведов это устраивает, потому что так гораздо надежнее и можно не бояться отказов. Согласно
Примечательно, что конкурентом Mjölner была другая система — AMOS, которая обладала продвинутой системой управления огнем, автоматом заряжания. Используя управляемую компьютером функцию MRSI (несколько снарядов одновременно в воздухе), AMOS обеспечивал единовременное попадание в цель до 14 снарядов.
Но даже такие возможности не впечатлили шведских военных, которые выбрали достаточно простую, но надежную систему Mjölner с минимумом автоматики.
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Шведская армия закупила 40 самоходных минометных систем Mjölner (молот Тора в скандинавской мифологии), построенных на базе БМП CV90, сообщает «Военный блог». Данная...
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