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В космосе развернули белорусский флаг. Вверх ногами

27.12.2016 13:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий прислал с орбиты первые фотографии с государственным символом. Об этом сообщает сайт телеканала ОНТ.

В космосе развернули белорусский флаг. Вверх ногами
Изображение: ОНТ / vk.com

Красно-зеленый флаг был развернут в основном модуле российского сегмента Международной космической станции «Звезда». Там космонавты проводят большую часть рабочего времени. Именно в этом модуле Олег Новицкий живет.

Снимок был сделан в условиях невесомости. Относительно космонавта и фотографа флаг оказался перевернут. Также фотографией космонавт поздравил белорусов с наступающим Новым годом. В ближайшее время он обещает поделиться с земляками и видеокадрами с орбиты.

В 2012 году Олег Новицкий уже летал в космос в качестве командира дублирующего экипажа космического корабля «Союз ТМА-04М». Тогда он тоже разворачивал белорусский флаг в невесомости.

В космосе развернули белорусский флаг. Вверх ногами
Изображение: sb.by

Напомним, Олег Новицкий — уроженец Червеня и гражданин России. В космосе он представляет госкорпорацию «Роскосмос». На МКС космонавт отправился 17 ноября 2016 года в качестве командира экспедиции Международной космической станции. 

 
 
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Космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий прислал с орбиты первые фотографии с государственным символом. Об этом сообщает сайт телеканала ОНТ.

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