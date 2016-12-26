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Фотография с "недостатком ног" запутала интернет-пользователей

27.12.2016 15:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Сети часто становятся популярны визуальные ребусы на фотографиях, где что-то пошло не так. Вот еще один: куда пропали ноги девушки в центре?

Фотография с "недостатком ног" запутала интернет-пользователей
Изображение: jr0d7771 / reddit.com

На диване сидят пять девушек, но у них отчетливо видны только четыре пары ног. Где еще одна — на первый взгляд сказать непросто.

Этот снимок опубликовал пользователь Reddit под ником jr0d7771. Пользователи площадки на протяжении трех дней предлагали свои варианты разгадки — собралось более 400 комментариев. Среди возможных ответов — инвалидность девушки или ее принадлежность к «диванокентаврам».

Скорее всего, на фотографии достаточное количество конечностей. Один из пользователей предложил такой вариант раскладки ног. Кликните, чтобы увидеть разгадку

 
 
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В Сети часто становятся популярны визуальные ребусы на фотографиях, где что-то пошло не так. Вот еще один: куда пропали ноги девушки в центре?

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