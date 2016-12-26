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Фотография с "недостатком ног" запутала интернет-пользователей
27.12.2016 15:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Сети часто становятся популярны визуальные ребусы на фотографиях, где что-то пошло не так. Вот еще один: куда пропали ноги девушки в центре?
На диване сидят пять девушек, но у них отчетливо видны только четыре пары ног. Где еще одна — на первый взгляд сказать непросто.
Этот снимок
Скорее всего, на фотографии достаточное количество конечностей. Один из пользователей предложил такой вариант раскладки ног.
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В Сети часто становятся популярны визуальные ребусы на фотографиях, где что-то пошло не так. Вот еще один: куда пропали ноги девушки в центре?
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