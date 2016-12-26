В Сети часто становятся популярны визуальные ребусы на фотографиях, где что-то пошло не так. Вот еще один: куда пропали ноги девушки в центре?



Изображение: jr0d7771 / reddit.com

На диване сидят пять девушек, но у них отчетливо видны только четыре пары ног. Где еще одна — на первый взгляд сказать непросто.

Этот снимок опубликовал пользователь Reddit под ником jr0d7771. Пользователи площадки на протяжении трех дней предлагали свои варианты разгадки — собралось более 400 комментариев. Среди возможных ответов — инвалидность девушки или ее принадлежность к «диванокентаврам».

Скорее всего, на фотографии достаточное количество конечностей. Один из пользователей предложил такой вариант раскладки ног. Кликните, чтобы увидеть разгадку



Изображение: imgur.com