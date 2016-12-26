Компания Google готовится к анонсу операционной системы Android Wear 2. Она может быть представлена уже на следующей неделе в рамках выставки CES 2016. Там же компания может показать свои собственные умные часы, которые, по слухам, выйдут в двух версиях.

Также интернет-гигант рассекретил список устройств, которые получат Android Wear 2 в качестве бесплатного обновления. В него вошли Moto 360 Gen 2, Moto 360 Sport, LG Watch Urbane 2nd Edition LTE, LG Watch Urbane, LG G Watch R, Huawei Watch, Huawei Watch Ladies, ASUS ZenWatch 2 и ASUS ZenWatch 3.





Обновление Android Wear 2 предложит множество косметических улучшений и несколько новых функций, в частности, поддержку платежной системы Android Pay, которая позволит совершать мобильные платежи с помощью прикосновения носимого компьютера к платежному терминалу.