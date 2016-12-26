Опасный вирус иммунодефицита человека образовался в России из смешения ранее доминировавшего в РФ штамма и нового агента, занесенного из Центральной Азии.



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Об этом рассказал профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов в ходе заседания президиума Российской академии наук, передает ТАСС .

«У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG… Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей», — сказал Карамов.

Для профилактики и борьбы с распространением ВИЧ в России необходимо проводить мониторинг гибридизации и смешения вирусов иммунодефицита человека, отметил ученый. Он предложил создать межведомственную комиссию по изучению ВИЧ, где главную роль играла бы РАН.

В ходе своего выступления на президиуме Покровский упомянул, что некоторые штаммы ВИЧ резистентны, то есть проявляют устойчивость к различным препаратам — до 6% от общего объема штаммов. В этой связи ученые считают перспективной внутриклеточную иммунизацию, то есть введение в клетки информации, позволяющей ингибировать опасный агент. Работы в этой области уже проводятся в Центральном НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.