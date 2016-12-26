Новый смартфон Samsung Galaxy A5 (2017) показался на пресс-рендерах. Согласно утечке, он выйдет в четырех цветовых вариантах и будет похож на модель предыдущего поколения.

Galaxy A5 (2017) порадует 5,2-дюймовым Super AMOLED экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей, восьмиядерным процессором Exynos 7880 с тактовой частотой 1,8 ГГц, графическим ускорителем Mali-T830 MP4, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной расширяемой памяти и двумя 16-мегапиксельными камерами. Работать он будет под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow, а высокое время автономной работы обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч.





Европейские продажи устройства стартуют в середине января. Стоимость Galaxy A5 (2017) составит 449 евро.