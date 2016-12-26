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Обновление Windows 10 Redstone 3 уже доступно сотрудникам Microsoft

27.12.2016 12:15 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Microsoft уже работает над обновлением Windows 10 Redstone 3. Об этом свидетельствует сборка с индексом 15000, которая пока доступна только сотрудникам компании. Участники программы Windows Insider получат ее не раньше апреля-мая.

Windows 10 Redstone 3 предложит новые возможности для мобильных устройств — позволит запускать компьютерные программы на смартфонах и планшетах с процессорами Qualcomm. Компания уже продемонстрировала данное новшество, но умолчала о сроках его реализации.

Обновление Windows 10 Redstone 3 уже доступно сотрудникам Microsoft

Напомним, что сейчас Microsoft завершает разработку обновления Redstone 2, которое выйдет в марте 2017 года. Известно, что оно уже полностью готово, но компании нужно время, чтобы исправить ошибки и устранить неровности.

Релиз Windows 10 Redstone 3 ожидается осенью. Тогда же компания представит смартфон Surface Phone, который должен стать первым представителем новой категории продуктов с Windows.

 
 
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Компания Microsoft уже работает над обновлением Windows 10 Redstone 3. Об этом свидетельствует сборка с индексом...

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