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Обновление iOS 10.2 заставляет смартфоны самопроизвольно выключаться

27.12.2016 11:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Пользователи смартфонов Apple жалуются на самопроизвольное выключение устройства при сравнительно высоком уровне заряда — от 40% до 60%. Изначально проблема наблюдалась только на смартфонах iPhone 6s, однако обновление iOS 10.2 распространило ее и на другие устройства компании. При этом недавно компания запретила возможность отката до предыдущей версии системы, что создает пользователям дополнительное неудобство.

В конце ноября Apple официально признала проблему. С ней столкнулись пользователи смартфонов iPhone 6s, произведенных сентябре-октябре 2015 года. Тогда же компания анонсировала программу по бесплатной замене аккумуляторов для смартфонов с определенными серийными номерами.

Обновление iOS 10.2 заставляет смартфоны самопроизвольно выключаться

Также Apple отмечает, что смартфоны iPhone могут самопроизвольно выключаться на холоде, что предусмотрено системой защиты и не является программным или аппаратным сбоем.

 
 
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