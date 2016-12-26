Новый флагманский смартфон LG G6 дебютирует раньше ожидаемого. Корейские СМИ сообщают, что компания перенесла презентацию устройства с апреля на конец февраля 2017 года. Не исключено, что новинка дебютирует в рамках выставки MWC 2017.

LG G6 получит водонепроницаемый корпус со стеклянным покрытием, съемный аккумулятор, сканер радужной оболочки глаза, поддержку беспроводной зарядки и платежной системы LG Pay с технологией MST, которая позволит расплачиваться в любых терминалах, принимающих к оплате пластиковые карты с магнитной полосой.





Напомним, что прошлогодний LG G5 дебютировал в апреле. Компания задержала анонс устройства из-за шумихи вокруг Galaxy S7. Однако в этом году новый флагман Samsung может задержаться до апреля из-за самопроизвольно взрывающегося Galaxy Note 7.