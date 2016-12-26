﻿﻿ LG G6 анонсируют на MWC 2017. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

LG G6 анонсируют на MWC 2017

27.12.2016 13:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Новый флагманский смартфон LG G6 дебютирует раньше ожидаемого. Корейские СМИ сообщают, что компания перенесла презентацию устройства с апреля на конец февраля 2017 года. Не исключено, что новинка дебютирует в рамках выставки MWC 2017.

LG G6 получит водонепроницаемый корпус со стеклянным покрытием, съемный аккумулятор, сканер радужной оболочки глаза, поддержку беспроводной зарядки и платежной системы LG Pay с технологией MST, которая позволит расплачиваться в любых терминалах, принимающих к оплате пластиковые карты с магнитной полосой.

LG G6 анонсируют на MWC 2017

Напомним, что прошлогодний LG G5 дебютировал в апреле. Компания задержала анонс устройства из-за шумихи вокруг Galaxy S7. Однако в этом году новый флагман Samsung может задержаться до апреля из-за самопроизвольно взрывающегося Galaxy Note 7.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый флагманский смартфон LG G6 дебютирует раньше ожидаемого. Корейские СМИ сообщают, что компания...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Galaxy A5 (2017) показался на пресс-рендерах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика