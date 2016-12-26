Китайские СМИ сообщают, что новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 получит 8 ГБ оперативной памяти, изготовленной по 10-нанометровому техпроцессу. Также устройству достанется 256 ГБ сверхбыстрой флэш-памяти UFS 2.1.

Galaxy S8 выйдет в нескольких конфигурациях. Базовая версия получит 5,1-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением 2560 х 1440 пикселей, а Galaxy S8 Plus может быть оснащен 6-дюймовой матрицей. Также ожидается региональное деление по типу процессора. В Северной Америке будет продаваться вариант на базе восьмиядерного Qualcomm Snapdragon 835, в остальных странах — модификация на базе схожего по характеристикам Exynos.





Еще Galaxy S8 приписывают громкоговорители Harman, симметричный порт USB-C и цифровой помощник Bixby, разработкой которого занимаются создатели Siri. Также устройство может лишиться стандартного аудиоразъема.