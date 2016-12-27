﻿ Эксперты назвали худшие гаджеты года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Эксперты назвали худшие гаджеты года

28.12.2016 09:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авторитетный IT-ресурс Engadget составил список худших гаджетов, выпущенных в 2016 году. Список из восьми устройств-«неудаников» опубликован на сайте издания.

Эксперты назвали худшие гаджеты года

В антирейтинге оказался смартфон Samsung Galaxy Note 7, у которого были выявлены проблемы с батареями. После нескольких десятков случаев возгорания смартфон запретили к проносу в салон самолетов, а США производитель принудительно отключил оставшиеся в обращении устройства.

Перечень также включил ноутбук Lenovo Yoga Book, по сенсорной клавиатуре которого «практически невозможно печатать». В список попали и «слишком дорогие» «умные» часы Tag Heuer Connected.

Среди других аутсайдеров — «нелепые» «умные» наушники Vinci, все «расистские» фильтры мессенджера Snapchat, пробывший на рынке всего 16 дней дрон GoPro Karma, переходник для наушников iPhone 7 и «флагманский только по названию» смартфон Sony Xperia X Performance.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторитетный IT-ресурс Engadget составил список худших гаджетов, выпущенных в 2016 году. Список из восьми устройств-«неудаников» опубликован на сайте издания.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В России образовался новый ВИЧ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика