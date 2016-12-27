Авторитетный IT-ресурс Engadget составил список худших гаджетов, выпущенных в 2016 году. Список из восьми устройств-«неудаников» опубликован на сайте издания.





В антирейтинге оказался смартфон Samsung Galaxy Note 7, у которого были выявлены проблемы с батареями. После нескольких десятков случаев возгорания смартфон запретили к проносу в салон самолетов, а США производитель принудительно отключил оставшиеся в обращении устройства.

Перечень также включил ноутбук Lenovo Yoga Book, по сенсорной клавиатуре которого «практически невозможно печатать». В список попали и «слишком дорогие» «умные» часы Tag Heuer Connected.

Среди других аутсайдеров — «нелепые» «умные» наушники Vinci, все «расистские» фильтры мессенджера Snapchat, пробывший на рынке всего 16 дней дрон GoPro Karma, переходник для наушников iPhone 7 и «флагманский только по названию» смартфон Sony Xperia X Performance.