|
Эксперты назвали худшие гаджеты года
28.12.2016 09:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Авторитетный IT-ресурс Engadget составил список худших гаджетов, выпущенных в 2016 году. Список из восьми устройств-«неудаников»
В антирейтинге оказался смартфон Samsung Galaxy Note 7, у которого были выявлены проблемы с батареями. После нескольких десятков случаев возгорания смартфон запретили к проносу в салон самолетов, а США производитель принудительно
Перечень также включил ноутбук Lenovo Yoga Book, по сенсорной клавиатуре которого «практически невозможно печатать». В список попали и «слишком дорогие» «умные» часы Tag Heuer Connected.
Среди других аутсайдеров — «нелепые» «умные» наушники Vinci, все «расистские» фильтры мессенджера Snapchat, пробывший на рынке всего 16 дней дрон GoPro Karma, переходник для наушников iPhone 7 и «флагманский только по названию» смартфон Sony Xperia X Performance.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторитетный IT-ресурс Engadget составил список худших гаджетов, выпущенных в 2016 году. Список из восьми устройств-«неудаников» опубликован на сайте издания.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии