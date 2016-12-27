Мобильный оператор velcom создает в Минске сверхбыструю оптоволоконную сеть, которая сможет «пропускать» до тысячи терабит в секунду. При ее строительстве используется не имеющий аналогов в стране кабель, состоящий из 256 волокон, сообщили в пресс-службе velcom.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: set-os.ru

Протяженность сети сейчас достигает 40 км и объединяет головной офис velcom на улице Интернациональной с центром управления сетью (Network and Service Operation Center) на улице Захарова и строящимся центром обработки данных в Колодищах. К сверхбыстрой сети будут также подключать пользователей будущего дата-центра. При необходимости кабель могут провести прямо в офис заказчика.

Необычный кабель создан в Беларуси по спецзаказу и состоит из 11 модулей, в каждом из которых по 24 волокна. Исключение составляет последняя кассета, в которой 16 «нитей».

Волокна раскрашены в цвета радуги, чтобы было проще подыскивать пары. Один цвет сменяется другим в строгой очередности, которую необходимо соблюдать при сварке. «Сшивка» двух концов кабеля требует ювелирной точности и занимает около дня. Занимается этим специальная бригада: протягивает кабель в обогреваемый фургон, снимает изоляцию, вытягивает волокна, сваривает, проверяет на точность и покрывает защитной оболочкой. Во многих процессах помогает «автоматика».

Новый кабель имеет рекордные характеристики — за секунду может пропускать около тысячи терабит информации. Теоретически с его помощью могут одновременно общаться порядка 2,5 млрд человек.

«Сверхбыстрый» кабель подключен к специальным соединительным узлам — так называемым кроссам нового поколения, которые позволили в полтора раза снизить количество проводов и упростить управление ими. «Мы сэкономили время и ресурсы, хотя и потратили немало сил на установку кроссов — приходилось часто консультироваться с зарубежными вендорами, как установить, сварить, подключить и т.д.», — отметили в velcom.

Центр обработки данных, ради которого и строится сверхбыстрая сеть, заработает в 2017 году. На данный момент строители возвели здание, а инженеры провели сеть электроснабжения. В ближайшие месяцы объект наполнится инфраструктурой — от мощных кондиционеров до камер видеонаблюдения у каждого серверного шкафа.