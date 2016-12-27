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Новогодний розыгрыш: дарим робот-пылесос в обмен на внимательность

28.12.2016 10:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Новый год наступит уже через несколько дней, и у вас есть шанс выиграть отличный подарок для себя или своих родных — робот-пылесос Gutrend JOY 90 Pet. Всё, что вам нужно, — это скорость и внимательность.

Новогодний розыгрыш: дарим робот-пылесос в обмен на внимательность

Совсем недавно мы делали обзор другого-робота пылесоса — Gutrend Style 200 Aqua. Вам нужно пересмотреть этот материал, а затем ответить на несколько вопросов, касающиеся этой модели:

  1. Почему в названии пылесоса есть цифра «200»?
  2. Какая порода собак в видеоролике в обзоре (подсказка: это не мопсы)?
  3. Какое препятствие на ковре в этом же видеоролике приходится преодолевать пылесосу?
  4. Какой вес пылесоса (подсказка: можно посмотреть в нашем каталоге)?
  5. Что из нижеперечисленного НЕ входит в комплектацию пылесоса: «виртуальная стена», салфетка для чистки, запасной моторчик, дополнительные щеточки?

Свои ответы присылайте по адресу gutrend@tutby.com. Первому приславшему все пять абсолютно правильных ответов и достанется робот-пылесос Gutrend JOY 90.

 
 
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Новый год наступит уже через несколько дней, и у вас есть шанс выиграть отличный подарок для себя или своих родных — робот-пылесос Gutrend JOY 90 Pet. Всё, что вам нужно, —...

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