На одном из крупнейших мировых конгрессов хакеров (Chaos Communication Congress) продемонстрировали северокорейскую технологическую новинку — планшет Woolim.



По словам человека, продемонстрировавшего новинку, «планшет изрядно заблокирован»: функциональность Woolim заметно ограничена, хотя в принципе он представляет собой ничем не выдающийся Android-планшет, произведенный китайской компанией Hoozo.

Из устройства удалены отдельные компоненты (например, модули Wi-Fi и Bluetooth), а также установлено северокорейское программное обеспечение.

В «северокорейский iPad» загружены PDF с инструкциями по использованию и комплект стандартных политических и пропагандистских книг. Поставлены программы для онлайн-подключения к вещанию местного телевидения и «Кимнету» — собственной, закрытой северокорейской компьютерной сети.





Имеются также образовательные приложения — такие как китайский, русский и французский словари — несколько обучающих программ и игр для детей. Интересно, что на Woolim установлена Angry Birds в слегка адаптированной версии.

При этом пользователь не может скачать файл или установить новое приложение, а при попытке открыть документ система проверяет его криптографическую подпись. Такую идентификацию автоматически получают файлы либо созданные самим устройством в ходе работы, либо прошедшие государственную цензуру, и без нее открыть их невозможно.

Судя по дате выпуска — 2015 г. — планшет может быть одной из самых последних моделей в КНДР.