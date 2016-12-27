19 ноября свое рвение к победе демонстрировали представители десяти компаний: A1QA, EPAM, IBA, «Системные технологии», «Датастрим ДЕП», SoftClub, ISsoft, Wargaming, Colvir Software Solutions, Корпорация «Галактика».

В сезоне-2016 к постоянным участникам турнира примкнули и новички. Для некоторых дебют стал пробным опытом и не принес заветных медалей, а вот некоторые заявили о себе достаточно громко. Например, компания Colvir Software Solutions, практически наравне сражаясь с традиционными лидерами соревнований, хоть и не сумела покорить пьедестал почета, зато подарила турниру «Лучшую ракетку». Победу в личном первенстве завоевал капитан команды Colvir Software Solutions Сергей Богданчук.

– Неоднократно выступал на различных любительских соревнованиях по настольному теннису и именно там узнал от участников об ИТ-Спартакиаде. В этом году, собравшись командой единомышленников, мы активно отслеживали новости о начале регистрации и, в итоге, решили подать заявку на участие в вашем турнире, – рассказал «Дневнику 13 ИТ-Спартакиады» Сергей Богданчук. – Соревнования прошли на хорошем уровне, очень порадовала площадка проведения: на данный момент это лучший специализированный зал в стране. Соперники попались достойные, особенно запомнилась встреча с «софтклубовцами» – она была и самой напряженной, и самой яркой в плане эмоций. С фаворитами турнира матчи были сыграны практически на балансе, до призового места, возможно, не хватило немного удачи. Думаю, за медалями вернемся в следующем сезоне!

К слову, Корпорация «Галактика» , вернувшаяся в турнир в прошлом году, улучшила свой командный результат на одну строчку, став чемпионом турнира. Бронзовый призер предыдущего сезона – команда SoftClub – также сумела повысить свой рейтинг, завоевав второе место. Компания EPAM – еще один неоднократный призер турнира – замкнула тройку лидеров.













Все призеры были традиционно награждены грамотами, кубками, медалями, а также подарками от специальных партнеров осеннего сезона 13 ИТ-Спартакиады.

Команда, занявшая первое место, получила от компании SVEN – производителя акустических систем и высококачественных устройств компьютерной периферии – стереофонические наушники канального типа с микрофоном.

Самая большая сеть квестов в мире «Клаустрофобия» наградила сертификатом на прохождение квеста в реальности золотых призеров соревнований по настольному теннису.

Экстремальный клуб NRJ предоставил подарочные сертификаты на роупджампинг с высоты 13 и 25 метров для серебряных призеров соревнований.

Крупнейший парк развлечений «Парк активного отдыха 067» предоставил сертификаты на прохождение скалодрома команде-победительнице турнира.

Подарочный сервис DAROO предоставил сертификаты золотым призерам в командном первенстве, а также «Лучшей ракетке» турнира.

Школа английского языка English Discovery School подарила сертификат на обучение также лучшему игроку соревнований.

Фотограф Павел Котковец подарит сертификаты на фотосъемку всем участникам команды, завоевавшей третье место в соревнованиях по настольному теннису.

Генеральный инфопартнер мероприятия – портал Relax.by – подготовил для команды, занявшей первое место, пригласительные билеты в театр.

Белорусский государственный академический музыкальный театр предоставил пригласительный билет на посещение спектакля лучшему игроку турнира.









Организатор проекта PR-агентство «Приоритетные решения» благодарит компанию «Логотон» – ведущего в Беларуси поставщика сувенирной продукции для корпоративных клиентов – за сувенирную продукцию осеннего сезона 13 ИТ-Спартакиады, а магазин спортивных товаров ZonaSporta – за наградные комплекты для победителей и призеров соревнований.

Информационными партнерами ИТ-Спартакиады в этом году выступают белорусский хардварный портал TECHLABS.BY , портал о работе в сфере информационных технологий IT-JOB.BY , портал о работе в IT DEV.BY , портал 42.TUT.BY , специализирующийся на новостях байнета ресурс BYBANNER.COM , афиша международных бизнес-событий и сервис продажи билетов АФИША Belbiz , портал по трудоустройству и поиску работы в Беларуси HOTWORK.BY . Генеральную информационную поддержку мероприятию традиционно обеспечивает проект об отдыхе и развлечениях RELAX.BY .

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