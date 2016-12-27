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В рамках 13 ИТ-Спартакиады прошел последний однодневный турнир – по настольному теннису
28.12.2016 13:10 — Новости Hi-Tech | Bybanner
19 ноября свое рвение к победе демонстрировали представители десяти компаний: A1QA, EPAM, IBA, «Системные технологии», «Датастрим ДЕП», SoftClub, ISsoft, Wargaming, Colvir Software Solutions, Корпорация «Галактика».
В сезоне-2016 к постоянным участникам турнира примкнули и новички. Для некоторых дебют стал пробным опытом и не принес заветных медалей, а вот некоторые заявили о себе достаточно громко. Например, компания Colvir Software Solutions, практически наравне сражаясь с традиционными лидерами соревнований, хоть и не сумела покорить пьедестал почета, зато подарила турниру «Лучшую ракетку». Победу в личном первенстве завоевал капитан команды
– Неоднократно выступал на различных любительских соревнованиях по настольному теннису и именно там узнал от участников об ИТ-Спартакиаде. В этом году, собравшись командой единомышленников, мы активно отслеживали новости о начале регистрации и, в итоге, решили подать заявку на участие в вашем турнире, – рассказал «Дневнику 13 ИТ-Спартакиады» Сергей Богданчук. – Соревнования прошли на хорошем уровне, очень порадовала площадка проведения: на данный момент это лучший специализированный зал в стране. Соперники попались достойные, особенно запомнилась встреча с «софтклубовцами» – она была и самой напряженной, и самой яркой в плане эмоций. С фаворитами турнира матчи были сыграны практически на балансе, до призового места, возможно, не хватило немного удачи. Думаю, за медалями вернемся в следующем сезоне!
К слову,
Все призеры были традиционно награждены грамотами, кубками, медалями, а также подарками от специальных партнеров осеннего сезона 13 ИТ-Спартакиады.
Команда, занявшая первое место, получила от компании
Самая большая сеть квестов в мире
Экстремальный клуб
Крупнейший парк развлечений
Подарочный сервис
Школа английского языка
Фотограф
Генеральный инфопартнер мероприятия – портал
Организатор проекта PR-агентство «Приоритетные решения» благодарит компанию
Информационными партнерами ИТ-Спартакиады в этом году выступают белорусский хардварный портал
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