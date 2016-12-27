Компания Samsung интегрирует голосовой помощник Bixby во все фирменные приложения для нового флагманского смартфона Galaxy S8. Об этом сообщает тематический ресурс SamMobile со ссылкой на собственные источники.

Разработкой Bixby занимаются создатели Siri. Новый помощник позволит делать заказы и выполнять другие задачи, не используя для этого специальные приложения. Также сервис может получить аппаратную кнопку запуска, которая займет место на одной из боковых граней.





Смартфону Galaxy S8 приписывают изогнутый экран с разрешением 2560 х 1440 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 или схожий по характеристикам Exynos, 6 либо 8 ГБ оперативной памяти, камеру с двумя объективами, громкоговорители Harman и симметричный порт USB-C.

Анонс Galaxy S8 состоится в конце февраля или апреле 2017 года.