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Топовый смартфон Nokia D1C получит приземленные характеристики

28.12.2016 13:39 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Флагманский смартфон Nokia D1C может быть представлен уже на следующей неделе в рамках выставки CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.

Новинка выйдет в двух модификациях. Базовая версия порадует 5-дюймовым экраном, старшая — 5,5-дюймовым. Обе модели получат приземленные характеристики, поскольку компания рассчитывает на среднестатистического потребителя.

Топовый смартфон Nokia D1C получит приземленные характеристики

Разрешение экрана составит 1920 x 1080 пикселей, а в качестве аппаратной основы выступит процессор Qualcomm Snapdragon 600. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, встроенной флэш-памяти — 64 ГБ. Также новинкам приписывают 13-мегапиксельную камеру и сканер отпечатков пальцев. Работать Nokia D1C будет под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

 
 
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Флагманский смартфон Nokia D1C может быть представлен уже на следующей неделе в рамках выставки CES 2017,...

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